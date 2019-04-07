收假日估湧北返車潮 趁早出發可省時省錢

2019-04-07

〔記者鄭瑋奇、張議晨、吳俊鋒／綜合報導〕清明連續假期今天最後一天，高公局預判下午三點起，西部國道八處路段開始車多壅塞，國道五號則是中午開始塞車，行車時間約平常三至七倍，提醒民眾可以多利用今日上午十點前免收費時段上路或使用替代道路。

今日國道免收費到10點

今日國道疏運措施包含，下午兩點至晚間九點，國五北上蘇澳─頭城實施高乘載管制；全日封閉北上國一虎尾、埔鹽系統、國三竹南的入口匝道等。

昨日上午國道大致順暢，不過國五北上頭城─坪林，上午十點起車流湧現，時速不到四十公里，一路塞到晚間十點；蘇花改、蘇花路廊，昨上午十一點起湧現北返車流，南澳至東澳段，因彎道多又是爬坡，車速較慢；國一新竹─湖口服務區北上路段，上午十一點左右受事故影響，車輛時速僅十餘公里；國一台中─豐原北上同樣車多壅塞，時速不到四十公里。

國一台南段沿途也「停停走走」，仁德系統交流道附近速度低至四十五公里，甚至一度定點，猶如大型停車場。

高公局表示，昨日國道明顯湧現北返車潮，今日國道車流量預估為一一二百萬車公里，北上車流量，約是平常日的一．五倍，建議民眾多利用替代道路，像是台九線替代國五、台六十三線替代國六、台六十一線替代國一、國三等。

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