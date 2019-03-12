農民職災保險 擬擴大適用對象

2019-03-12

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會去年十一月起試辦農民職業災害保險，至今年二月已有十三．五萬人投保、加保率為十二％。農委會主委陳吉仲說，今年目標為二十萬人，六月份提草案修法，讓退休、退伍務農者可投保職災。

農委會昨天舉行「農民職業災害保險推動情形」記者會，頒發獎狀及獎金給保險績效良好的前三十名農會。前三名是高雄市美濃區農會、台中市東勢區農會和雲林縣二崙鄉農會，投保率都高於二十％，美濃投保率更達二十五．四％。

農委會統計，農民職業災害保險給付情形，已有兩百五十三件申請給付案件，已核付八十五件，傷害類型大多為在農地工作發生意外，發生原因有割稻機撞傷、採收蔬菜時被鐮刀割傷手指、農藥噴灑器背帶斷裂割傷左前膊等。

陳吉仲指出，社會保險須「人、地脫鉤」，讓真正務農者有保障，因此除了去年二月已經修好實耕者資格的認定要點，讓只取得租地口頭約、但真正務農的青農也能投保農民職災保險，在河川地取得水利署河川局種植許可證的務農者，也將可投保。

陳吉仲表示，今年六月農委會還要提草案送行政院審議，擴大納保對象，讓無農保資格但有實際務農者，都可參加農民職災保險，例如，實際從事農業工作的退休勞工及軍公教人員，以保障其職業安全。

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