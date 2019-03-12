全國農舍禁蓋田中央 須臨側臨路

2019-03-12

由行政規則提升至法規命令 下月初預告

〔記者簡惠茹／台北報導〕強調農地農用，農委會修訂「農業用地興建農舍辦法」，明文規定農舍須臨側臨路、不能蓋在田中央，預計四月初預告。農委會主委陳吉仲表示，這次修法提升農舍興建規範的法律位階，全國適用，不再有認定歧異。

農委會二○一五年十月二十一日頒布「興建農舍經營計畫書」格式，明訂農舍應該要「臨界、臨路」興建，但宜蘭縣政府去年二月一日公告實施的「宜蘭縣農業用地申請興建農舍審查作業要點」，卻放寬這項規定，去年十月遭監察院要求檢討。

監察院詢問法務部後表示，這項規定應於農舍興建辦法中直接規定較為妥適。農委會於是今年三月八日完成修訂辦法，並發文給主管機關內政部，主要是提升農舍興建規範的法律位階，明文規定興建農舍要「臨側臨路」，預計一個月內、約四月初就可以由內政部完成預告。

農委會說明，法律有三個等級：法律、法律授權的法規命令，以及行政規則。目前的經營計畫書歸類為行政規則，告訴地方政府農委會審查農舍興建的原則，未來納入辦法，成為法律授權的法規命令，直接說明規範方式，讓法治更完備。

須有2年農業生產事實

農委會指出，這次一共修正三個條文，修改重點在第二條，都是將原本經營計畫書中明訂規範提到辦法中，包含取得農舍興建資格要有兩年的農業生產經營事實，另一項則是根據農發條例母法規定，興建農舍的前提是不影響農業生產和農村發展，所以農舍用地必須矩形配置且臨側、臨路。

二○一五年經營計畫書增加審查參考要點後，農委會表示，農舍違規件數從當年共五三六件，二○一六年下降到五○九件，二○一七年則只有三九○件，這次修訂辦法相信可以讓違規情形再有進一步改善。

陳吉仲也強調，農地九十％維持農用，另外十％興建農舍是農民特許權益，不受影響。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/