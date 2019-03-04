醫師職災 月補償金最高15萬

2019-03-04

衛福部擬修法 不幸死亡可領675萬

〔記者林惠琴／台北報導〕受僱醫師納入勞基法是總統蔡英文重要政見之一，預計今年九月住院醫師先適用。對於工作樣態較多元的主治醫師，衛福部上週邀醫院、醫師代表等討論，將研擬「醫療法部分條文修正草案」增修醫師勞動權益保障專章條文。其中，遭遇職災影響工作每月補償最高十五萬元，若不幸死亡可領六七五萬元。

住院醫師9月先納勞基法

衛福部醫事司長石崇良表示，草案內容參考勞基法，而住院醫師適用勞基法，權益都差不多。

比如，勞保條例最高投保薪資為四萬五八○○元，與主治醫師薪情有落差，因此草案對醫療機構對醫師職災補償規定，金額以平均工資計算，最高以勞工退休金條例所定勞工退休金月提繳工資分級表最高級距、十五萬元為限；也就是超過十五萬元以十五萬元計算，低於十五萬元依其工資級距計算。

石崇良說明，參考勞基法訂出若醫師因職災醫療兩年仍未痊癒或喪失原有工作能力，醫療機構可選擇一次性提供四十個月平均工資，最高補償六百萬元；萬一醫師因職災死亡，醫療機構應提供五個月平均工資的喪葬費，並一次性提供其遺屬四十個月平均工資，總共六七五萬元。

草案也明訂醫療機構要為醫師投保勞保，因職災失能、死亡時，可依勞保條例最高投保薪資四萬五八○○元，各乘以四十個月、四十五個月獲得給付，此筆金額可抵充前述醫療院所對受僱醫師因同一事故的補償金額。若醫療機構違反相關規定，可處二萬元至三十萬元罰鍰。

此外，草案也規劃醫療機構須為受僱醫師提繳退休金六％，並為其投保醫療業務責任保險或相當保障，當發生醫糾等事故分攤賠償，同時要提供醫師夜間工作住宿、盥洗等安全衛生設施。

石崇良指出，預計草案近期預告，最快四月送行政院審查通過後，再送立法院三讀。

醫勞盟理事長儲寧瑋表示，醫師常見職災包含接觸傳染性疾病患者，在手術等治療過程不慎遭感染，或是連續值班與上班、長期高強度工作，提高中風、心臟疾病風險等。過去醫師遭遇職災時，有些醫院會提供慰問金，有些醫院什麼都沒有，如今衛福部要修法總算有些保障，但希望女醫師懷孕給假再放寬。

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