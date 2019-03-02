公公併近10校／清大併竹教大 跨領域巧結合

2019-03-02

〔記者林曉雲／台北報導〕過去二十年之間，公立大學之間推動「公公併」，完成和進行中的已近十件，其中清華大學和新竹教育大學在二○一六年合併案備受各界關注，清大新設「竹師教育學院」與「藝術學院」，兩校整合軟硬體資源，合校使跨領域資源更豐富。

合校之前，清大教師擔心學術表現下降、竹教大老師擔心教職被影響，但合併兩年多，清大校長賀陳弘昨天表示，清大的學術表現只升不降，剛出爐的QS世界大學學科評比，五大領域中，清大繼續保持理工領先，工程約前五十名、自然科學約前九十名，人文社會因合校增強，人文藝術約前二百名，社科商管也約前二百名。

賀陳弘直指，清大合校迄今的學術跨領域，至少已達科學、科技、工程、藝術及數學五大項，教育和藝術學院老師踴躍申請跨領域研究，已有教師拿到科技部的重大計畫。

不僅如此，清大招生也迅速提升，賀陳弘表示，清大教育學院共六個系，在各自學科中，一個全國第一，三個第二，二個第三，未來十多年，每年有八分之一的小學老師是來自清大教育學院，對台灣教育將有重大影響。

近5年來我國大學校院合併案

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