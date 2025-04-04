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    控我中和艦撞中國漁船肇逃 中國國台辦要求台灣賠償漁民損失

    海運中和艦。（資料照）

    海運中和艦。（資料照）

    2025/04/04 00:20

    〔中央社〕海軍艦隊指揮部所屬中和軍艦3月27日凌晨與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰。中國大陸國台辦3日晚間表示，大陸漁船遭台灣「中和艦」撞擊，船體損傷，要求台灣賠償大陸漁民損失。

    中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）晚間以發言人朱鳳蓮名義回答記者提問，針對海軍艦隊指揮部所屬中和軍艦與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰一事，發表調查進展。

    朱鳳蓮表示，經初步調查，3月27日凌晨「閩連漁61756」號在傳統作業區域閩中漁場錨泊休息，AIS信號全程在線，船上所有警示燈光均打開，相關操作合法合規，凌晨0時35分遭「中和艦」撞擊，當時台灣「中和艦」未顯示燈光及AIS信號。

    朱鳳蓮稱，漁船遭撞擊後，船體發生劇烈晃動，造成船體損傷，事故責任完全在台灣「中和艦」。但台灣「中和艦」撞擊漁船後態度惡劣、迴避責任，強烈譴責台艦無視大陸漁民生命財產安全的惡劣行徑，要求台灣賠償大陸漁民損失。

    另外，朱鳳蓮也針對台灣媒體報導此事回應。朱鳳蓮稱，台灣個別媒體顛倒黑白，更有甚者倒打一耙，企圖惡意炒作，強烈譴責台灣個別媒體毫無道德底線、助紂為虐，並要求台灣立即停止歪曲事實、惡意炒作。

    中和軍艦3月27日凌晨在台中港外海約45浬（限制水域外9浬）處與「閩連漁61756」擦撞，無人員受傷，艦艇受損部分不影響航行安全。海軍艦隊指揮部3月27日上午表示，案件發生後協請海巡署到場協處與蒐證，後續依規調查，釐清責任歸屬。

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