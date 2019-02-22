健保納免疫療法 估800人先登記先用

2019-02-22

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署昨召開健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，再確認免疫療法藥物納入健保預算八億元，將可用於八種癌症患者，預計八百人受惠，若與藥廠議價順利，最快四月納入給付。昨也通過給付特定乳癌患者手術後出現轉移使用的雙標靶藥物，病人存活期估可延長二至三年，類風濕性關節炎使用生物製劑的給付規定也放寬，再有上千人可受惠，可望於四月同步實施。

8種癌適用 最快4月上路

近幾年發展出來的免疫療法藥物，原理是當罹癌時，人體對抗外敵的免疫系統Ｔ細胞會產生煞車機制、無法展開攻擊，使用相關藥物則可喚醒Ｔ細胞的保護功能，擊潰癌細胞。

不過，免疫療法藥物價格昂貴，約二、三百萬元，健保編列預算僅八億元，效用必須最大化，訂有嚴謹的給付原則。共擬會議主席陳昭姿表示，包含不適用其他癌症療法、已無藥可用，且排除罹病器官後，其他肝腎心肺、免疫功能與體能達到一定程度，並經檢測確認生物標記屬於免疫療法藥物高反應率的族群。

陳昭姿指出，醫界評估符合上述三要件約一千三百人，但經費有限，一年恐僅能提供八百人使用，未來在十二週療程後會先評估是否有效，無效則喊停，未必人人用到一年，屆時名額可再提供其他人，實際使用人數可望更多。

健保署醫審及藥材組長戴雪詠強調，目前共擬會議累計已通過四款免疫療法藥物，可治療黑色素瘤、非小細胞肺癌、典型何杰金氏淋巴癌、泌尿道上皮癌、頭頸部鱗狀細胞癌、腎細胞癌、肝癌、胃癌，待與藥廠進行議價後，若順利的話，有機會最快四月給付，符合資格者可能依照登記次序使用。

另外，戴雪詠指出，共擬會議也通過給付特定乳癌患者手術後出現轉移使用的雙標靶藥物，可提高病人整體存活期，延長二至三年，預估五百人受惠。

戴雪詠補充，在原本給付類風濕性關節炎使用生物製劑相關規定上，也針對減量標準放寬，避免疾病惡化，估計約六百六十人受惠。此兩項新調整也可望一併四月上路。

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