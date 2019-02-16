降雨偏少 新竹水情拉警報

2019-02-16

燈號由藍轉綠 水利署設應變小組

〔記者楊綿傑／台北報導〕由於去年全台十一月迄今降雨量低於平均值，且新竹地區二月份以來更無降雨，水利署昨召開水情會議後，決議將新竹地區水情燈號由正常「藍燈」，轉為水情稍緊的「綠燈」，並呼籲各界節約用水。

北台灣今起受東北風增強影響，天氣轉為濕涼，中央氣象局估計要到後天才會減弱，中南部則不受影響。

水利署數據指出，新竹地區從去年十二月至今年二月、最近三個月降雨量分別為歷年同期之十八．八％、四十一．四％及○．二％，降雨量不如預期，北區水資源局十二日已成立旱災緊急應變小組因應。

水利署長賴建信昨也邀集中央氣象局、農委會、新竹科學園區、地方政府及農田水利會等單位召開水情會議，決議將新竹地區水情燈號轉為代表水情稍緊的綠燈，並同步成立水利署災害緊急應變小組。

頭前溪備援水井 日供萬噸支援

水利署副署長王藝峰表示，由於久旱未雨，頭前溪川流量持續減少，水庫進水量未能增加，水庫水位持續下降。為增加新竹地區自來水供水，透過頭前溪備援水井，每日提供一萬噸的水供新竹地區使用。另跨區支援調度，每日自桃園石門水庫、苗栗永和山水庫分別支援約八萬噸及六萬噸用水，總計十四至十五萬噸的清水供新竹地區使用，在天候條件許可下，也隨時進行人工增雨作業。

東北風增強 北台今起轉涼

天氣部分，氣象局表示，今起東北風增強，北部、東半部將轉為有短暫雨的天氣，北部高溫大約降到十九至廿一度，一口氣掉八至九度；明天低溫則可能降到十五至十六度，溫差明顯，要到後天才會減弱。中南部較不受影響，仍為多雲到晴的天氣，但早晚溫差大，民眾須注意。

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