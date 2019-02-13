機師罷工打亂行程 旅行業轟惡劣／1.8萬旅客春節泡湯 業者要求華航補償行前取消費用

2019-02-13

揚言拒搭罷工機師未來執勤航班

〔記者蕭玗欣、陳宜加、葛祐豪／綜合報導〕華航機師罷工五天來，華航已取消一○七航班，今天第六天又將取消卅二航班。旅行業全聯會及多個縣市的旅行公會，昨天齊聲譴責機師職業工會選在春節罷工，造成近兩萬旅客春節泡湯，「非常惡劣」；旅行公會要求華航對行前取消的衍生費用應列入補償。高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良強調，罷工影響民眾後續出團意願，呼籲華航公布參與罷工的機師名單，旅行社業者不排除發起拒搭他們執勤的航班行動。

華航公布未來8天預計取消航班

華航昨共取消廿八個航班、運能維持八十七％，總計影響人數已飆破一．八萬人。根據華航資料，今天預計取消航班包括台北─阿姆斯特丹、釜山、金邊、沖繩、香港、河內、宮崎、高松、倫敦、檀香山，高雄─大阪、香港等，取消班次創罷工以來新高。華航並一口氣公布未來八天預計取消航班（https://www.china-airlines.com/uk/zh/discover/news/press-release/announcement），以利旅客可提前安排行程。

旅行業全聯會昨再度發布聲明稿強力譴責機師工會與華航，表示機師工會選在春節期間罷工非常惡劣，且在短短六小時前公布，以及華航的危機處理機制不夠即時、明確、落實，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會均予以嚴厲的譴責。

台北市旅行公會理事長吳志健則率台中市、台南市和高雄市旅行商業同業公會，召開記者會並提出四點聲明。

業者代墊費用 消費者負擔不合理

吳志健指出，旅行業尊重勞工的罷工權，但機師工會刻意選在春節發動突襲罷工，造成社會不安，罔顧公共利益。對於罷工衍生的額外費用，華航雖然已公告補償標準，但華航未考慮到行前取消的旅客很多都是歐美航線，旅行社在出發前早已支付飯店及交通費用，雖觀光局公告旅行社可依法向旅客扣除，但旅行業認為這筆由消費者負擔不合情、也不合理，以歐洲團來說，行前取消費用就高達上千、上萬元，要求華航也列入補償。

旅行業全聯會也說，當前急需處理的問題，是旅行社對於旅客的代墊部分，雖然有散客、團客以及出發與未出發，但是都相同的有轉機、退票、價差，另有滯留的交通、食宿補償問題。

吳志健表示，大眾運輸和民生息息相關，建請政府研擬合理的罷工預告制度，研究罷工險的可行性，或將罷工納入旅行業責任保險額外住宿與旅行費用附加條款；他們也呼籲政府強力介入，讓事情盡快落幕。

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