機師罷工打亂行程 旅行業轟惡劣／1.8萬旅客春節泡湯 業者要求華航補償行前取消費用

2019-02-13

揚言拒搭罷工機師未來執勤航班

〔記者蕭玗欣、陳宜加、葛祐豪／綜合報導〕華航機師罷工五天來，華航已取消一○七航班，今天第六天又將取消卅二航班。旅行業全聯會及多個縣市的旅行公會，昨天齊聲譴責機師職業工會選在春節罷工，造成近兩萬旅客春節泡湯，「非常惡劣」；旅行公會要求華航對行前取消的衍生費用應列入補償。高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良強調，罷工影響民眾後續出團意願，呼籲華航公布參與罷工的機師名單，旅行社業者不排除發起拒搭他們執勤的航班行動。

華航公布未來8天預計取消航班

華航昨共取消廿八個航班、運能維持八十七％，總計影響人數已飆破一．八萬人。根據華航資料，今天預計取消航班包括台北─阿姆斯特丹、釜山、金邊、沖繩、香港、河內、宮崎、高松、倫敦、檀香山，高雄─大阪、香港等，取消班次創罷工以來新高。華航並一口氣公布未來八天預計取消航班（https://www.china-airlines.com/uk/zh/discover/news/press-release/announcement），以利旅客可提前安排行程。

旅行業全聯會昨再度發布聲明稿強力譴責機師工會與華航，表示機師工會選在春節期間罷工非常惡劣，且在短短六小時前公布，以及華航的危機處理機制不夠即時、明確、落實，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會均予以嚴厲的譴責。

台北市旅行公會理事長吳志健則率台中市、台南市和高雄市旅行商業同業公會，召開記者會並提出四點聲明。

業者代墊費用 消費者負擔不合理

吳志健指出，旅行業尊重勞工的罷工權，但機師工會刻意選在春節發動突襲罷工，造成社會不安，罔顧公共利益。對於罷工衍生的額外費用，華航雖然已公告補償標準，但華航未考慮到行前取消的旅客很多都是歐美航線，旅行社在出發前早已支付飯店及交通費用，雖觀光局公告旅行社可依法向旅客扣除，但旅行業認為這筆由消費者負擔不合情、也不合理，以歐洲團來說，行前取消費用就高達上千、上萬元，要求華航也列入補償。

旅行業全聯會也說，當前急需處理的問題，是旅行社對於旅客的代墊部分，雖然有散客、團客以及出發與未出發，但是都相同的有轉機、退票、價差，另有滯留的交通、食宿補償問題。

吳志健表示，大眾運輸和民生息息相關，建請政府研擬合理的罷工預告制度，研究罷工險的可行性，或將罷工納入旅行業責任保險額外住宿與旅行費用附加條款；他們也呼籲政府強力介入，讓事情盡快落幕。

  • 台北市旅行公會理事長吳志健昨召開記者會強烈譴責機師選在春節罷工，罔顧公眾利益。（記者蕭玗欣攝）

    台北市旅行公會理事長吳志健昨召開記者會強烈譴責機師選在春節罷工，罔顧公眾利益。（記者蕭玗欣攝）

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