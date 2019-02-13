華航貨運量占比高 電子組件、核醫藥物受影響

2019-02-13

〔財經新聞中心、記者歐素美／綜合報導〕華航機師罷工不只影響年假疏運，也衝擊到電子貨品空運。貨運代理業者表示，電子零組件、記憶體、PCB（印刷電路板）及手機等體積不大且價昂的電子產品多會透過空運，隨著開工需求將逐步拉高，只能緊急轉換其他航空公司載運；但因華航貨運占比達二十％到二十五％，較長榮航不到十五％來得高，對電子業影響也較大。

根據交通部資料，華航目前擁有十八架波音747-400做為貨運機隊飛機，貨運一直是華航獲利最好的部門之一。

機師工會對外透露，華航貨機平常每日約二十多班，但罷工後僅剩四班，在不少貨運機師加入罷工後，春節這幾天從桃園出發往美國僅剩下一班機，其餘都是返航班機。但華航反駁，平常每天約十個航班，且二月是傳統淡季，加上貿易戰影響貨運需求，就算縮減貨運航班，也不至於影響電子業進出貨。

貨運代理業者表示，因台灣位於東亞中心點、且是全球IT重鎮之一，桃園機場是重要轉運站，包括中國與美國、還有東北亞或東南亞間的電子相關零件，多會在桃園集散，華航年貨運量可達五千兩百FRTK（貨運收益噸公里數），在全球排名前十，華航機師罷工若持續惡化，影響當然不小。但貨運代理業者也說，國際貨運是開放競爭市場，還有其他空運機隊可取代，降低華航機師罷工的負面衝擊。

華航機師罷工造成部分航班取消，仰賴進口的核醫藥物也受影響，因目前主要進口的藥商僅有一家，受美洲航班取消影響，部分核醫藥物無法準時到位，藥商緊急從歐洲等其他地區進口來分散風險。

醫護人員指出，鎝-99m（Tc-99m）佔醫療用放射性元素的八成，其中九成用在掃描診斷，常用於檢查癌症是否有骨轉移，或胸痛是否為心肌梗塞，或關節異常、腦部退化等。因其半衰期只有六小時，保存期限很短，但全台僅有一家藥商進口，受華航機師罷工影響，部分貨源無法準時到達，造成醫院備藥不足，只好限制使用。

進口商新吉美碩公司副營運長張碧芳坦承，因華航機師罷工，從美洲進口的核醫藥物受到影響，部分醫院出現限制用藥情形，但醫院會考量患者情況，依輕重緩急來使用，該公司已緊急調換航班，讓貨源能持續供應，患者不必恐慌。

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