罷工好貴 法人砍華航獲利7.7億／航空雙雄成本結構差不多 獲利差很大

2019-02-13

〔記者楊雅民、廖千瑩、李雅雯／台北報導〕華航機師罷工事件延燒，華航營損已逾億。法人昨下修華航今年稅後淨利預估，從原先的五十六．七億元下修至四十九億元，每股稅後盈餘（EPS）預估降為○．九元。

營業中斷險也不理賠

產險業者表示，華航只投保機體險與乘客責任險，沒買營業中斷險；即使有保，罷工造成的營業中斷，列為除外不保事項，因此也賠不到，華航必須自己吸收營業損失。

航空業人事支出是僅次於油料、修護的成本項目，華航去年成本結構燃油成本占二十八．五％、人事成本約占十五％、地勤代理及場站使用費占十四．一％、修護成本占十二％。

二○一六年空服人員罷工落幕後，華航人事成本占總營業成本的比率，已從二○一四年的十％上升至十五％。以前年總營業成本一三四一億元估算，華航一年人事成本逾二百億元，兩年增約六十四億元。

若以營業成本觀察，華航去年前三季合併營收約一二六二億元，營業成本達一一三一億元；長榮航空去年前三季合併營收達一三四八億元，營業成本約一一七四億元。

航空雙雄營業成本占營收比重差不多，但獲利差很多，長榮航空去年前三季稅後淨利達五十九．八一億元，EPS達一．三六元；華航去年前三季稅後淨利僅十二．六九億元，EPS僅○．二三元。

法人認為，這次資方若完全接受勞方條件，一年將增加六億元成本支出，對EPS影響數為○．一一元；若罷工達一個月，對月營收影響比率將可能提高到十％至十五％。

華航持股第四大股東為「新制勞工退休基金」（新制勞退基金），勞動基金運用局基於社會責任投資原則，近期將去函華航，「提醒」華航在罷工議題處理上應尊重、兼顧員工、股東、消費者三方。

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