高鐵嘉義站驚現「頂級保母車隊」 真實身分曝光令人羨煞

王牌業務員的行李由司機放進豪華保母車。（記者蔡宗勳攝）

高鐵嘉義站昨天早上出現令人震驚的壯觀畫面！十部外觀氣派、要價不菲的「頂級保母車」一字排開，整齊地停靠在路邊。超狂的巨星級陣仗與強大氣場，瞬間吸引大批進出站旅客的目光，紛紛駐足並興奮地拿起手機猛拍。有目擊民眾就忍不住笑稱：「這陣仗大到不拍不行！我們真的不是檢舉魔人，純粹是想記錄這難得一見的豪華畫面！」

緊靠路邊停車的「頂級保母車」車隊的車前引擎蓋上都有醒目的專屬編號，從1號排到10號，車身上更貼著「華南產險」、「聚力高峰榮耀華南」與「2026高峰會阿里山」等字樣，讓人一眼就看出這是企業專屬的頂級貴賓行程。

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現場保母車司機透露，這是為期3天2夜的阿里山尊榮之旅，車上載的並非影視巨星，而是華南產險的「頂級王牌業務員」。因為這群精英員工創下耀眼業績，公司大手筆包下頂級車隊，提供頭等艙級的接送服務，就是要讓員工一落地就享受最極致的尊榮款待。

高鐵嘉義站驚現超奢華車隊，10部頂級保母車一整排壯觀畫面。（記者蔡宗勳攝）

車前引擎蓋上醒目專屬編號從1號到10號。（記者蔡宗勳攝）

「華南產險」、「聚力高峰榮耀華南」與「2026高峰會阿里山」等字樣。（記者蔡宗勳攝）

王牌業務員從高鐵嘉義站出來準備搭上豪華保母車。（記者蔡宗勳攝）

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