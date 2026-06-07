海大甄選成績單延誤 中華郵政出面道歉：調整機器分揀辨識

針對國立台灣海洋大學委託寄發的考生成續通知單發生投遞延誤情形，今天中華郵政副總經理蔡文慶率各單位一級主管出面致歉。（記者黃宜靜攝）

針對國立台灣海洋大學委託寄發的考生成績通知單發生投遞延誤情形，今天中華郵政副總經理蔡文慶率各單位一級主管出面致歉，並表示，海大過去幾年都是以同樣方式書寫，但以往都是使用人工分揀方式進行，這次改至A7進行機器分揀時，因設備辨識誤判，將部分寄件人地址判讀為收件人地址，導致海大考生成績單約500件延誤，後續發現後以最快速方式完成投遞，未來將調整機器分揀辨識。

蔡文慶說，對於這次事件向海洋大學、考生及家長致上最大歉意，發現後已責成各投遞單位以最快速方式完成投遞，並採取多班次續投措施，增加投遞頻率。同時，基隆郵局主動與海洋大學聯繫說明、取得校方諒解外，也感謝海大協助處理相關事宜，提供考生資料，讓中華郵政投遞或安排親自領取，也同步通知考生線上查詢成績，未影響到考生權益。

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蔡文慶指出，在6月5日晚上7點前，該批都已投遞完成，但其中有118件因2次投遞未獲簽收，已轉為招領郵件，其餘70件則持續由基隆郵局主動聯繫收件人安排再次投遞或領取事宜。

蔡文慶表示，這次海大在5月29日交寄一批1773件考生成績通知單的大宗普通掛號郵件，在台北郵件處理中心A7進行自動化分揀作業時，因設備辨識誤判，將部分寄件人地址判讀為收件人地址，導致約990件郵件錯誤封發回基隆郵局（考生成績單約500件），造成郵件遞送進度全面延誤。

蔡文慶說明，海大今年填寫的格式跟過去相同，在印刷上將寄件人、收件人資訊都放在靠近中間的位置，「這部分我們也沒有責怪海大」，只是以往是透過人工分揀，因此可以直接判斷，今年A7智慧物流園區是採人機協作，由於機器有閱讀位置及格式限制，未來會重新設定辨識位置，避免誤封，也會持續向民眾宣導使用標準信件格式填寫。

蔡文慶說明，過去處理掛號郵件，20%是使用機器分揀，另外的80%是透過人工分揀，這次在A7處理，則是改成70%機器分揀、30%人工分揀，而機器分揀上有限制條件，設定格式較為嚴格，但他也強調，機器分揀是可以調整的，已責成相關單位全面檢討作業流程，並要求設備廠商針對非標準書寫郵件增設辨識排除機制，必要時改採人工分揀或輔助條碼作業，以降低設備誤判風險，避免類似事件再次發生。

蔡文慶強調，台北郵件處理中心4月7日、5月4日分批搬遷至A7迄今，人力已慢慢補齊到位，已逐步提升整體作業效能與處理品質，運作上也慢慢步上軌道，比起過去1小時僅能處理6千件包裹，到A7增至2萬4千件，掛號也從20％機器分揀提升到70％，大幅提升產能、量能，未來將持續優化調整。

標準信件格式。（記者黃宜靜攝）

中華郵政副總經理蔡文慶表示，對於這次事件向海洋大學、考生及家長致上最大歉意，發現後已責成各投遞單位以最快速方式完成投遞，並採取多班次續投措施，增加投遞頻率（記者黃宜靜攝）

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