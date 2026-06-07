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    首頁 > 生活

    中市單身聯誼讓參與男女一起做料理 配對率高達90％

    2026/06/07 12:15 記者歐素美／台中報導
    台中市「味蕾邂逅． 幸福廚備中」單身聯誼，助攻18對甜蜜連線，創九成高配對率。（民政局提供）

    台中市「味蕾邂逅． 幸福廚備中」單身聯誼，助攻18對甜蜜連線，創九成高配對率。（民政局提供）

    台中市民政局昨攜手大雅區戶政事務所，在大雅廚具旗艦館舉辦「味蕾邂逅‧幸福廚備中」單身聯誼活動，邀請40位單身男女化身一日主廚，在備料、烹調與合作過程中認識彼此、培養默契，活動成功促成18對參與者互表心意，配對率高達90%。

    民政局長吳世瑋表示，市府今年規劃25場單身聯誼活動，結合運動體驗、創意手作、文化探索及生活風格等多元主題，為單身朋友打造更自在、豐富的交流平台。

    大雅戶所主任蔡昇和表示，這次聯誼活動在「大雅廚具旗艦館：打造夢想中的家」浪漫揭幕，以「生活美學」與「共築日常」為主軸，結合全功能極智烹飪機體驗，讓自動化烹飪科技成為愛情的最佳助攻，參加者從挑選食譜、設定烹調程序到精心裝盤，在輕鬆無壓的互動中完成星級美味料理，並透過料理任務設計，讓參加者在協作中看見對方的細心與創意，也讓廚房不只是烹調空間，更成為交流情感、展現生活品味的幸福場域。

    活動共分成5組，完成10道主題料理，許多參與者表示，共同下廚比起制式聊天更容易開啟話題，也能透過分工合作看見彼此自然真實的一面；第一次參加單身聯誼的王姓男子表示，因從事餐飲業，特別報名料理主題場次，原本擔心聯誼活動較為制式，實際參與後發現互動自然且充滿趣味。

    參加單身聯誼者攜手體驗全功能極智烹飪機。（民政局提供）

    參加單身聯誼者攜手體驗全功能極智烹飪機。（民政局提供）

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