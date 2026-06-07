台東藝文中心電梯損壞 身障人士在開演後只能困大廳

走到最後一步，就因無障礙電梯損壞未修復而「卡關」（民眾提供）

台東藝文中心昨晚發生身障人士被困在大廳狀況，王小姐帶著坐輪椅的母親前往觀賞表演，但身障的老人家行動更慢，眼見7時30分開演、7時31分才到場，表演廳一樓大門關閉，只能上二樓觀看，偏偏無障礙電梯還故障，不少遲到更久的一般民眾都利落的走上二樓，王小姐卻和母親困在大廳，與中心人員口角，縣文化處表示，會再加強人員教育與維修。

王小姐像被困在大廳一般，母女、看護3人等了快半小時，表演休息時間才從大廳一樓進入。王小姐說，光從停車處要推輪椅進入就十分吃力，何況老人家身障又耗費更多時間，即時提早出發依然遲到。

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王小姐說，才遲到1分鐘，但不影響他人、被關外面也就算了，但聽到中心人員表示可上二樓觀看，看著身心健全的人遲到更久還能上樓，自己唯一的通道、無障礙電梯居然是壞的，「根本就是要把自己留在大廳」。都走到最後一步居然「卡關」，王小姐氣得與中心人員理論，雙方就在大廳爭吵還互相以手機保全證據。

雖然終究還是看了部分的演出，但設施壞損又無變通方法，中心沒有其他備用方案與解決方式，在公眾場所與民眾爭吵，民眾表示「明明是小事，最後都沒有贏家」、「是沒有其他解決方法嗎？」

縣文化處長李吉祟說，由於台東偏遠，電梯只要一損壞、報維修需等十分久，這是長期難解問題，至於中心人員與身障者家屬爭吵，自己也已聞回報，會再加強人員態度、接待訓練。

走到最後一步，就因無障礙電梯損壞未修復而「卡關」（民眾提供）

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