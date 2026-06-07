神農大帝聖誕 台南官田慈聖宮迎陳永華參軍、阿立祖同賀

官田慈聖宮主委陳俊銘（第1排右2）率團隊至入庄處迎請陳永華參軍、廣澤尊王及阿立祖到慈聖宮作客。（記者劉婉君攝）

台南官田舊稱「官佃庄」，為明鄭時期重要屯墾聚落，官田慈聖宮今（7）日舉辦神農大帝聖誕祝壽大典，邀請5大交陪境宮廟參香祝壽，並迎請全台開基永華宮陳永華參軍金身、官田復興宮阿立祖一同參與盛會，透過神明會香與文化交流，呼應官佃開墾歷史，也象徵多元族群共創家園、世代守護土地的精神傳承。

官田慈聖宮慶祝神農大帝聖誕，除許多地方民眾前往祝壽，5大交陪境包括台南南聖宮、台南南天府、全台開基永華宮、永康廣濟雷音宮及隆本復興宮等宮廟均到場參與，慈聖宮主委陳俊銘也率領團隊到入庄處迎接陳永華參軍、廣澤尊王、阿立祖及各宮廟代表，沿途鑼鼓喧天，相當熱鬧。

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陳俊銘表示，根據地方文史資料及庄史記載，官田慈聖宮的神農大帝及太子爺金爺隨明鄭諮議參軍陳永華來台，作為官佃庄開墾先民的信仰中心，成為地方重要的信仰象徵與歷史文化資產。

官田地區在漢人移墾之前，原為西拉雅族先民活動的重要區域，阿立祖信仰長期存在於地方文化之中，因此，官田慈聖宮今年特別邀請阿立祖與陳永華參軍一同到官田慈聖宮觀戲祝壽，表達對土地歷史及先民文化的尊重，並彰顯官田地區多元族群文化融合共榮的歷史價值。

全台開基永華宮廣澤尊王、陳永華參軍及官田復興宮阿立祖一同參與官田慈聖宮神農大帝聖誕祝壽大典。（記者劉婉君攝）

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