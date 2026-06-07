北市就服處集結15家企業 積極佈局培養營運主力

台北市就業服務處9日至12日，共邀集15家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供721個工作機會。（圖由就服處提供）

暑假將近，餐飲、零售與休閒產業迎來人潮高峰，也掀起一波「人才搶奪戰」。台北市就業服務處將於9日至12日於各就業服務站舉辦現場徵才活動，集結15家企業與長照機構，從餐飲服務、便利商店管理、數位企劃到居家照護，一次釋出多元職缺。就服處說，不同於過往以基層服務人力為主，企業更積極布局「未來幹部」，不只找人，更要培養下一位營運主力。

就服處表示，全家便利商店、統一超商紛紛開出「儲備店長」、「儲備幹部」職缺，希望吸引願意長期投入、具管理潛力的人才。從門市經營到區域管理，企業已不再只補足第一線人力，而是提前培育營運人才。

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就服處指出，薪資方面同樣不乏亮點。雲雀國際釋出建設部主任職缺，月薪最高達5萬2千元，儲備店長也上看5萬元；寒舍餐旅工程部技術員與餐廳主任起薪達4萬元；孩享趣（KidZania Taipei）更積極延攬資訊專員與數位行銷企劃人才，月薪4萬2千元至4萬5千元以上，顯示服務業已不只是「端盤子、顧櫃台」，而是全面朝向專業化與數位化升級。

就服處也說，值得關注的是，「銀髮藍海」正成為另一條高成長職涯選項。因應高齡化社會，居家照護需求持續增加，長照產業開出兼具彈性與收入優勢的條件。聯承居家長照居服員時薪最高可達650元，松泰及安馨居家長照機構亦提供時薪450元職缺。

就服處補充，除了薪資條件，「福利戰」也成為企業搶才關鍵。包括雲雀國際提供結婚與育兒津貼、完整幹部訓練及國內外旅遊補助；全家便利商店設有企業大學、托嬰中心與職涯輪調機制；寒舍餐旅則祭出住宿與餐飲優惠、免費一泊二食體驗，以及跨部門跨館轉調機會。阿爾法餐飲更主打擴店、升遷、高額季獎金與親子友善制度。

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