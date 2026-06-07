高雄港釣魚2-2》3開放釣區入場6萬人 港務公司：暫無新增計畫

旗后山下舊台機造船廠旁護岸，屬於全時開放，無需事先申請。（記者洪定宏攝）

為落實政府「親海」政策，台灣港務公司公告開放高雄港4處垂釣區，其中3處必須事先申請，去年合計入場數多達約6萬人，平均每處釣區約2萬人，換算每天約55人。因此，高雄港務公司分公司評估轄管範圍內相關條件強調，暫時沒有新增釣區計畫。

高雄港務分公司統計，高雄港台電灰塘防波堤堤道及高雄港第二港口北防波堤，於2022年5月12日開放至今，當年度入場數分別為3885人、7164人，2023年增加到6056人、2萬5214人，2024年降至5963人、1萬9977人，2025年為9502人、1萬9553人。

請繼續往下閱讀...

2024年7月1日再開放高雄港第一港口北防波堤，當年入場數就有1萬4218人，2025年暴增到2萬9268人。由於第四處釣區高雄港旗后山下舊台機造船廠旁護岸屬於全時開放，無需事先申請，沒有統計人數。因此，高雄港必須申請的3處釣區去年合計約有6萬人入場，平均每處釣區約2萬人，換算每天約55人。

高雄港務分公司強調，已持續透過多元管道宣導開放垂釣區資訊，並於未開放區域設置禁止垂釣及相關罰則告示牌，但少數民眾基於個人便利性或既有垂釣習慣，未依規定進入合法開放區域從事垂釣行為，導致違規案件仍有發生，已加強港區巡查密度，若發現違規，就會立即通報警方查處，以維護港區作業安全與秩序。

高雄港務分公司指出，垂釣區是針對不影響港區作業、安全且無污染疑慮的區域進行評估，並配合現地條件辦理開放，目前轄管範圍內，尚無新增開放垂釣區的規劃。

相關新聞請見︰

高雄港釣魚2-1》合法釣區不用偏要闖禁區 最高罰款50萬元

港務公司開放垂釣的高雄港第一港口北防波堤，去年湧入近3萬人。（記者洪定宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法