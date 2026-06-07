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    首頁 > 生活

    屏縣每年6％~8％外流升學男生佔9成 屏中首辦特色班說明會搶人

    2026/06/07 11:07 記者羅欣貞／屏東報導
    國立屏東高中今年首次舉辦特色班說明會反應熱烈，家長出席情況十分踴躍。（記者羅欣貞攝）

    國立屏東高中今年首次舉辦特色班說明會反應熱烈，家長出席情況十分踴躍。（記者羅欣貞攝）

    根據教育界觀察，屏縣每年國中畢業生，平均約有6%~8％比例外流到高雄等外縣市升學，其中9成是男生，加上少子化嚴峻，國立屏東高中今年首次舉辦特色班說明會，在國中會考成績公布的5日晚間舉行，雖然下大雨，仍吸引近130名家長參加，座無虛席，校方對今年招生充滿信心。

    近年屏東縣的高中職招生中，只有國立屏東女中、國立屏科實驗中學滿招，屏東高中近3年未招滿，今年開出19班、550個招生名額，而且首度舉辦特色班說明會，特色班包括雙語實驗班、數理資優班、生醫工程實驗班、美術班、體育班與創客學程Maker，其中數理資優班部已成立20年，每年升大學表現優異，生醫工程實驗班今年第3屆招生，5日晚間的說明會，特別邀高二學生分享課程特色與學習收穫。

    「方向比速度更重要，找到方向後，速度會慢慢加快！」，屏東高中校長王玉輝向家長們表示，特色班學生表現好，但如果沒念到特色班，留在屏中的普通班也可以受到很好的照顧與資源，去年屏中畢業生考上醫學系、台大電機系的2名學生都來自普通班，而且不同班，只要願意留縣、留在屏中，校方及老師會都全心指導，引進各方資源作後盾。

    參加說明會的家長關心特色班的招生方式，也關心學校提供的各項後援，屏東高中表示，學校設有完善的K書中心免費使用，學生學期全勤出席將獲頒1000元獎勵金，每天也有不同科目與時段有教師在場為學生解疑。此外也有微課程、加強國英與寫作、補救教學等。

    屏東高中特色班說明會，介紹雙語實驗班、數理資優班、生醫工程實驗班等特色班招生方式。（記者羅欣貞攝）

    屏東高中特色班說明會，介紹雙語實驗班、數理資優班、生醫工程實驗班等特色班招生方式。（記者羅欣貞攝）

    屏中校長王玉輝表示，「方向比速度更重要，找到方向後，速度會慢慢加快」，校方將與家長共同協助孩子們找到方向。（記者羅欣貞攝）

    屏中校長王玉輝表示，「方向比速度更重要，找到方向後，速度會慢慢加快」，校方將與家長共同協助孩子們找到方向。（記者羅欣貞攝）

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