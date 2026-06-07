專題》2-2新營糖廠不只都更開發 還有地方創生

新營糖鐵自行車道。（記者楊金城攝）

記者楊金城／台南專題報導

台糖新營糖廠廠區土地都更案，規劃採分期分區開發外，台南市經濟發展局也提出地方創生的「溪北糖鐵廊帶振興前導計畫」，以糖鐵串聯帶動地方發展，力拚今年通過核定執行。

在廠區北側已有市府開闢的新營鐵道地景園區。此外，在新營糖廠第一階段優先開發區內，被劃為保存區的原鹽水港製糖株式會社宿舍群第一、第二公差宿舍，台糖暫無修復行動；位在優先開發區外北側的職員宿舍，則已獲得文化部補助，將先展開修復。

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「溪北糖鐵廊帶振興前導計畫」已提報國發會並召開輔導會議，南市爭取今年核定執行，經發局分析藉由糖鐵五分車與在地文化產業的深度融合，串聯起沿線周邊的民眾生活與人文景觀，為地方發展注入創新活力。計畫包含鹽水區興津橋步行空間改善、新營東太子宮車站及鹽運聯合轉運台周邊環境改造及卸鹽台部分結構補強、新營天鵝湖及鹽水車站等既有景點維護修繕、糖鐵廊帶小黃公車服務等。

台糖也盤點台南溪北36條糖鐵路線，規劃出5條糖鐵走讀主題路線：菁森水語之路（新營至後壁長短樹）、田園藝境之路（新營至嘉義布袋、台南學甲、柳營果毅後）、糖詩鹽韻之路（學甲宅子港至布袋）、鐵支花徑之路（後壁烏樹林、東山頂窩）、蕭壠創藝之路（佳里、學甲、北門、七股、西港），期與台南市合作推動糖鐵路廊優化、爭取地方創生補助、打造糖鐵加鐵馬的的旅遊亮點。

新營鹽運聯合轉運台也是溪北糖鐵廊帶地方創生的營造規劃點之一。（記者楊金城攝）

台南溪北36條糖鐵路線，規劃5條糖鐵走讀主題路線。（記者楊金城攝）

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