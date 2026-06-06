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    首頁 > 生活

    日本正妹遊台曬超狂戰利品 台網友見「熟悉1物」大讚：超可愛

    2026/06/06 16:46 即時新聞／綜合報導
    台日混血YouTuber「愛梨」分享從台灣帶回日本的戰利品。（擷取自airiaitaiwan/threads）

    台日混血YouTuber「愛梨」分享從台灣帶回日本的戰利品。（擷取自airiaitaiwan/threads）

    台日混血YouTuber「愛梨」時常分享來台灣玩的影片，吸引大票粉絲，昨（5日）她分享這次從台灣帶回日本的戰利品，除了常見的小泡芙、蛋捲外，還扛了一大個「綠色信箱」回日本，讓台灣網友看了相當驚喜，直呼「突然覺得台灣信箱這麼可愛」。

    愛梨在Threads發文表示，這趟台灣行她買了許多戰利品，也收到了許多朋友送的禮物。照片中有許多外國人來台必買的小泡芙、蛋捲、香菜餅乾等，但最引人注目的，就是她扛了台灣傳統的綠色信箱，興奮表示，「我把它擺在家裡玄關，還拿來當衛生紙盒用了！」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「在台灣人的眼裡，我們習以為常，在外國人眼裡，可愛得不得了」、「日本人來台灣在扛的完全是台灣才有的東西，台灣人去日本扛的完全是跟台灣比起來日本比較便宜的東西」、「突然覺得台灣信箱這麼可愛」、「沒想到台灣的信箱也可以被當成戰利品之一」、「台灣感性」、「想到日本的房子掛這個信箱，就覺得變很可愛欸」。

    愛梨看到網友留言後，也在留言區笑說，「看到我把台灣信箱買回日本這件事，台灣朋友們好像都有點傻眼了哈哈哈」。

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