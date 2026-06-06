陳其邁出席三鳳中街封街包粽 「御選三重粽」首曝光

高雄市長陳其邁（中）今年是最後一次以市長身分，參加三鳳慶端午活動。（高市府提供）

高雄三鳳中街今（6日）下午封街舉辦「三鳳慶端午‧食尚新饗宴」綁粽活動，市長陳其邁到場與民眾一起體驗包粽樂趣，他希望透過百人包粽活動，讓更多年輕世代認識台灣飲食文化的魅力。

三鳳中街是高雄最具代表性的南北貨商圈，今年包粽體驗活動共開放兩梯次、100組名額，報名開放後立即秒殺。活動首度邀請屢獲國際廚藝大獎的主廚張宜燕，以三鳳中街精選南北貨食材設計「御選三重粽」，讓民眾認識台灣多元粽文化。

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陳其邁強調，三鳳中街是許多高雄人共同的成長記憶，從擔任立委開始，他幾乎每年端午節前，都會到三鳳中街參加活動、為商圈加油打氣，至今已超過20年。他有感而發說，今年是最後一次以高雄市長身分參加三鳳慶端午活動，格外有意義，包粽子是世代傳承的重要文化記憶，希望透過百人包粽活動，讓更多年輕世代認識台灣飲食文化的魅力。

三鳳中街商圈理事長伍進昌表示，每年進入5月後，商圈便湧現採買人潮，不少人會特地前來選購糯米、香菇、蝦米、花生及各式包粽食材，準備與家人共享端午團圓時光。

主廚張宜燕說，特別為活動設計的「御選三重粽」，以現代料理手法重新詮釋經典台灣風味。三款特色粽皆選用三鳳中街優質食材，其中「奢華台味粽」以糯米、香菇、花生及鹹蛋黃呈現經典台式風味；「頂級海鮮粽」則嚴選鮑魚、干貝、花膠及櫻花蝦等高級食材，打造層次豐富的海味饗宴；「高纖低卡粽」以紫米、蓮子、小薏仁及紅藜等五穀食材入粽，兼顧美味與健康。

經發局指出，三鳳中街有超過百年歷史，素有「北迪化、南中街」美名，目前正配合經濟部城市美學計畫推動商圈環境優化，未來將透過入口廣場、廊道遮陽設施、照明環境及指引系統等改善工程，提升商圈整體景觀與購物體驗；鄰近三塊厝車站的蒸汽火車展示區，也同步進行休憩空間及光環境優化，將串聯打造兼具文化底蘊與觀光魅力的特色街區。

三鳳中街封街舉辦「三鳳慶端午‧食尚新饗宴」綁粽活動。（高市府提供）

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