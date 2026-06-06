超狂吃瓜吃到飽 2千人漫步宜蘭壯圍田間

完賽後有香瓜及布丁蛋糕可領取，吸引2千人參加。（壯圍鄉公所提供）

盛夏吃瓜最消暑！宜蘭「壯圍健走饗瓜果活動」今天在新南鎮安宮登場，吸引約2千人漫步田間，完賽後除可兌換香瓜，現場更可免費吃瓜吃到飽，清涼解渴的甜瓜，讓完賽民眾大呼超級過癮。

今天這場3公里健走路線，沿途可飽覽蘭陽溪畔的瓜田風光，近距離感受在地甜瓜魅力，完賽者除可獲贈2顆優質香瓜及布丁蛋糕，主辦單位也提供哈密瓜、洋香瓜等瓜品，讓參賽者免費試吃。

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大口咬下甜瓜的陳姓遊客讚譽，剛健走完滿身大汗，一口咬下甜瓜，果肉細緻又爆汁，超級香甜透心涼，明年絕對要再帶家人一起來，會後還可以直接現地買瓜，以行動支持農友，推廣鮮甜好瓜。

現場也舉辦小農市集，匯聚各式新鮮瓜果與農村好物，其中最吸睛的「吃西瓜趣味比賽」開放現場報名，不僅參賽者在台上大口狂嗑，台下民眾也熱情應援，歡笑聲不斷。

壯圍鄉長沈清山說，壯圍素有「哈密瓜故鄉」美譽，得天獨厚的砂質壤土與日夜溫差，孕育出超高甜度的優質瓜果，健走活動是展現壯圍魅力的最佳舞台，不僅向辛勤農民致敬，更完美展示在地瓜果的心血結晶。

民眾健走完還能免費吃瓜，直呼超級過癮。（壯圍鄉公所提供）

壯圍鄉長沈清山（中）和主秘張家豪與民眾一起挑戰吃西瓜大賽。（壯圍鄉公所提供）

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