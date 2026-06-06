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    首頁 > 生活

    南崁溪右岸自行車道斷點惹怨 市府研議補齊路網

    2026/06/06 15:36 記者周敏鴻／桃園報導
    蘆竹區榮興橋到南崁大橋間的南崁溪右岸，尚未設置自行車步道。（圖由錢龍提供）

    蘆竹區榮興橋到南崁大橋間的南崁溪右岸，尚未設置自行車步道。（圖由錢龍提供）

    桃園市蘆竹區榮興橋到南崁大橋間的南崁溪右岸，約500公尺距離尚未設置自行車步道，形成斷點，民眾抱怨，帶孩子沿著南崁溪畔騎車，到該處就須改騎上既有道路，但車流量大，非常危險；市府水務局表示，目前正在評估於既有灘地設置步道的可行性。

    水務局積極建設南崁溪沿岸自行車步道，南崁市區部分，南崁大橋到河底橋間，兩岸都已完成，但榮興橋到南崁大橋間，左岸雖完成自行車步道，民眾在右岸騎自行車，卻須改走既有道路；桃園市議員錢龍說，自行車步道出現斷點，雖似是工程問題，實則反映城市整體規劃是否完整，完善的自行車步道設計，是休閒設施、更是城市治理的細節展現，市府應盡快補上南崁溪畔自行車步道的缺口，讓民眾能安心騎自行車。

    錢龍建議，榮興橋到南崁大橋間的南崁溪右岸自行車步道斷點，若參考榮興橋上游自行車步道型式，於既有護岸設置懸臂式步道，就能縫合路網、補齊缺口，民眾騎自行車到該處，就不須再騎上既有道路與汽機車爭道或下車牽行。

    水務局表示，設置懸臂式步道的建議，經評估有可行性，但計畫範圍涉及部分私有土地，且都市計畫使用分區為綠地，取得前須辦理都市計畫變更，因此水務局已增加評估於既有灘地設置步道，是否有更具效益，後續將視方案評估成果確認後，再進一步爭取經費施作。

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