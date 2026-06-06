為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣之光！日月潭獲認證2026環法自行車城市 亞洲唯一入選

    2026/06/06 15:22 記者陳鳳麗／南投報導
    環法自行車比賽日月潭站賽事，通過水社壩的其中一批選手群。（日管處提供）

    環法自行車比賽日月潭站賽事，通過水社壩的其中一批選手群。（日管處提供）

    法國環法自行車賽事主辦方Amaury Sport Organisation（ASO）公布「2026Tour de France自行車城市」認證完整名單，日月潭以「低碳自行車旅遊目的地」獲得該項國際認證，是2026年亞洲唯一獲頒認證的城市，與法國里昂、西班牙巴塞隆納、瑞士洛桑等環法路線重點城市，同列今年全球25座獲標城市。

    日月潭國家風景區管理處指出，全球最具歷史與知名度的「Tour de France環法自行車賽」，2024年和2025年都來日月潭辦日月潭站賽事，吸引全世界約30個國家的自行車好手參加，世界頂尖衝刺冠軍Jasper Philipsen去年即與女友一同參加。

    環法自行車賽事主辦方ASO，從2021年起有「Tour de France 自行車城市」的認證，ASO近日公布今年的自行車城市，全球有25座城市獲認證，其中僅6座不在法國境內，分別位在西班牙、瑞士、盧森堡、捷克和台灣，其中西班牙有2座。

    日管處說，日月潭近年配合交通部環島自行車道路網計畫，系統性推動自行車旅遊軟硬體建設，逐步從「風景名勝」轉型為「國際自行車聖地」，而今年獲ASO亞洲唯一的認證城市，且是以「路線外」獲標城市身分獲得，奠定日月潭已具備「環法路線等級」的國際自行車旅遊目的地條件。

    世界頂尖衝刺冠軍Jasper Philipsen（前排左）和其女友（前排右），去年到日月潭參加環法自行車日月潭站賽事。（日管處提供）

    世界頂尖衝刺冠軍Jasper Philipsen（前排左）和其女友（前排右），去年到日月潭參加環法自行車日月潭站賽事。（日管處提供）

    去年環法自行車比賽日月潭站賽事開幕典禮。（日管處提供）

    去年環法自行車比賽日月潭站賽事開幕典禮。（日管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播