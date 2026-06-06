台灣之光！日月潭獲認證2026環法自行車城市 亞洲唯一入選

環法自行車比賽日月潭站賽事，通過水社壩的其中一批選手群。（日管處提供）

法國環法自行車賽事主辦方Amaury Sport Organisation（ASO）公布「2026Tour de France自行車城市」認證完整名單，日月潭以「低碳自行車旅遊目的地」獲得該項國際認證，是2026年亞洲唯一獲頒認證的城市，與法國里昂、西班牙巴塞隆納、瑞士洛桑等環法路線重點城市，同列今年全球25座獲標城市。

日月潭國家風景區管理處指出，全球最具歷史與知名度的「Tour de France環法自行車賽」，2024年和2025年都來日月潭辦日月潭站賽事，吸引全世界約30個國家的自行車好手參加，世界頂尖衝刺冠軍Jasper Philipsen去年即與女友一同參加。

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環法自行車賽事主辦方ASO，從2021年起有「Tour de France 自行車城市」的認證，ASO近日公布今年的自行車城市，全球有25座城市獲認證，其中僅6座不在法國境內，分別位在西班牙、瑞士、盧森堡、捷克和台灣，其中西班牙有2座。

日管處說，日月潭近年配合交通部環島自行車道路網計畫，系統性推動自行車旅遊軟硬體建設，逐步從「風景名勝」轉型為「國際自行車聖地」，而今年獲ASO亞洲唯一的認證城市，且是以「路線外」獲標城市身分獲得，奠定日月潭已具備「環法路線等級」的國際自行車旅遊目的地條件。

世界頂尖衝刺冠軍Jasper Philipsen（前排左）和其女友（前排右），去年到日月潭參加環法自行車日月潭站賽事。（日管處提供）

去年環法自行車比賽日月潭站賽事開幕典禮。（日管處提供）

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