竹縣表揚優秀畢業生 棒球小將、全障運雙金好手獲頒縣長獎

新豐國中縣長獎得主羅晴（中），日前在全國身心障礙運動會榮獲雙金，今天她將獎牌帶來與縣長楊文科（左）分享她的榮耀。（擷取自新竹縣政府官網）

文武雙全的棒球小將、勇奪全國身障運動會雙金的田徑好手，以及在學業、品德與才藝表現傑出的532名優秀畢業生，今天齊聚新竹縣政府大禮堂，由縣長楊文科逐一頒獎表揚，為求學階段寫下亮麗篇章。

新竹縣114學年度畢業生縣長獎頒獎典禮，由中山國小帶來活力演出揭開序幕。楊文科向獲獎學生表達祝賀，也感謝師長與家長長期陪伴與支持。他勉勵畢業生勇敢追夢，在AI時代持續培養獨立思考與解決問題能力，迎接未來挑戰。

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教育局表示，本學年度縣長獎得主共532人，包括縣立六家高中及湖口高中13人、國中222人及國小297人。其中，五峰國小縣長獎得主呂仁皓入選新竹縣U12棒球代表隊，曾創下單場11次三振的無安打比賽紀錄，在投打兩端皆展現優異實力；熱愛棒球的他，在兼顧課業之餘持續精進球技，期許未來朝職業棒球之路邁進。

新豐國中縣長獎學生羅晴日前代表新竹縣參加全國身心障礙運動會，在女子100公尺及300公尺競速項目勇奪雙金，成功完成連霸。今天她特別帶著兩面金牌到場分享榮耀，展現不畏挑戰、力求突破的精神。

教育局長蔡淑貞表示，希望所有獲獎畢業生帶著榮耀與自信邁向下一個學習階段，持續勇於創新、樂於分享，在不同領域發揮所長，成為社會未來的重要力量。

五峰國小縣長獎得主呂仁皓（右2）棒球表現不俗，曾在比賽中締造11K的紀錄。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣114學年度畢業生縣長獎頒獎典禮今天上午在縣府大禮堂舉行，學生帶來中場表演。（擷取自新竹縣政府官網）

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