極簡白牆×自然光 台南新地標成最潮婚攝景點

陸續有新人為了拍攝大樓風格美照，特地到北區辦理結婚登記。（民眾提供）

台南市北區一處新地標因婚紗攝影意外在社群媒體爆紅！台南新落成的北區區政大樓其周邊白牆、轉角人行道與自然採光條件極佳，被婚紗攝影師相中化身成「渾然天成的攝影棚」，拍出一系列婚紗美照，貼文引起熱議。

攝影師在社群媒體分享，日前為一對新人於剛落成的北區區政大樓府北戶政事務所登記結婚，並以北區區政大樓為背景拍攝寫真，周邊無高樓遮擋、陽光灑落，形成極簡又明亮的現代美學風格，讓該場域成為婚紗與紀念攝影的新興熱門選擇。

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新人張小姐分享，「收到照片的那一刻，真的覺得很值得，也讓人生重要時刻更具儀式感與記憶點。」網友們也紛紛留言表示，「真的很美」、「感覺要拍3天才夠」、「路人都能擺拍」，也有人打趣說：「可以再結一次婚嗎」、「下次結婚要來這裡拍」。

北區區長潘寶淑表示，北區區政大樓於今年4月中旬正式啟用，座落於海安路綠園道一帶，整合區公所、戶政及社福等一站式服務功能，建築外觀採明亮簡潔設計，強調親民的公共形象，並規劃設置地景藝術廣場、空中花園及綠能屋頂等設施。

潘寶淑說，為讓新人在人生重要時刻留下更具儀式感的回憶，北區以「幸福轉運站」為主題打造專屬結婚牆，象徵新人攜手啟程展開人生新旅程，吸引新人前來辦理結婚登記，並拍攝紀念照片，沒想到如今新落成的區政大樓外觀意外成為「婚攝背景」，歡迎民眾來拍照「不限新人」，也特別提醒，部分拍攝位置可能涉及車道周邊區域，務必注意自身與他人安全。

陸續有新人為了拍攝大樓風格美照，特地到北區辦理結婚登記。（民眾提供）

新落成不久的台南市北區區政大樓因婚紗攝影意外在社群媒體爆紅。（民眾提供）

北區區政大樓其周邊白牆拍出極簡又明亮的現代美學風格。（民眾提供）

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