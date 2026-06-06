高齡換照新制上路一站式服務！ 首週逾7千長者搶先換照

高雄區監理所和屏東縣九如鄉公所跨機關合作，提供整合式一站完成服務模式。（公路局提供）

高齡換駕照新制上個月31日上路，換照年齡從75歲下修至70歲，並採取分級關懷方式推動；交通部公路局表示，每月約通知10萬名長輩辦理換照作業，全台監理所站同步啟動一站式換照服務及下鄉巡迴服務，結合體格檢查、認知功能測驗、高齡換照講習及駕照換發作業，全台首周已辦理27場首航宣導活動，截至昨天（5日）已有7305人完成換照。

公路局表示，全台大串聯啟動換照服務，首先由交通部高齡代言人、雙金歌王沈文程，6月1日上午率先在台中完成體檢，再前往台中市監理站參與高齡換照講習及駕照換發流程，成為高齡換照「模範生」，還在下午場次當起「學長」在課堂中分享上課心得，鼓勵全國長輩換照，打造安全駕駛環境。

請繼續往下閱讀...

公路局指出，全國監理所站首週陸續辦理27場次「高齡換照一站式服務」，其中高雄區監理所和屏東縣九如鄉公所跨機關合作，提供整合式一站完成服務模式，於鄉內圖書館禮堂結合監理站、衛生所及地方公所能量，將體檢及換照講習及現場換照集中於同一地點辦理，提供長輩現場依序完成體檢、講習及換照流程，整體作業順暢，獲得長輩高度肯定。

而嘉義區監理所和雲林縣政府合作，出動行動監理車與四湖鄉衛生所一起提供服務；新竹區監理所邀請電影、電視、劇場三棲演員李立群現身分享換駕照的好處與心得；全台各地監理所陸續於樂齡中心及社區據點提供就近服務，讓長者可於熟悉場域一次完成所有換照程序。

公路局表示，高齡換照新制中，民眾必須完成安全講習，課程設計讓長輩容易吸收，多用案例來講解；參加講習的長輩皆給予熱烈響應，有長輩表示，自己開車超過40年，原本以為自己很懂交通規則，但上完課後才發現近年有不少新規定需要了解，尤其是路口停讓觀念及行人優先規定，對日常駕駛很有幫助。

公路局提醒民眾，長輩收到監理機關分批寄發的換照通知書，再依通知時間前往辦理即可。年滿70歲長者須完成體格檢查並參加高齡換照講習後，即可換發有效至75歲的駕照；75歲以上長者另須通過認知功能測驗或提出無患有中度以上失智症證明文件，每滿3年換發1次。

新北市坪林區進行一站式高齡換照服務。（公路局提供）

交通部高齡換照代言人沈文程在體檢、上完2小時的交通安全教育課程後，成功換取新的駕照。（公路局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法