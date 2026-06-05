國中會考成績揭曉 台南新營3人拿5A++ 滿分秘訣曝光

新營區南光中學范欣瑜（左二）在國中會考獲得5A++滿級分，施宥寧（右一）拿下作文6級分。（記者楊金城攝）

國中教育會考成績今天（5日）公布，台南新營區有3位考生拿到5A++滿級分，市立新東國中資優班女學生陳彥彤、何宣葳、私立南光中學女學生范欣瑜勇奪5A++滿級分。

新東國中還有7位作文六級分滿分的考生，有黃祈雅、賴逸良、溫熏茹、陳昕佑、林岑樺、李沂瑾、廖崇佑；市立南新國中有位考生獲得5A9+（4科A++、1科A+），可惜只差1個A+就達5科滿級分；新東國中另有連軒頤、鄭凱予兩位學生錄取國立台南一中科學班，表現優異；連軒頤是柳營重溪國小畢業，鄭凱予是鹽水國小畢業，兩人考取南一中科學班，比起都會區學生，更令人刮目相看。

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南光中學除范欣瑜獲得5A++滿級分外，學生在5科各科達A++等級共57人次。范欣瑜考取5A++滿級分的秘訣在學習過程中「理解觀念比死記硬背更重要」，建議國中生依照個人學習特性選擇適合的複習方式，透過朗讀、整理筆記及大量練習題目，加深記憶並提升解題能力。

會考寫作題目「賦予事物新面貌」難倒不少考生，南光中學施宥寧獲得6級分，她以自身熱愛的繪畫與手作經驗作為寫作素材，描述繪畫老師如何將看似平凡甚至破舊的物品重新賦予價值與生命力。像利用廢棄牙刷蘸取顏料，在深色畫紙上創造璀璨星空效果；她也受到啟發，將落葉製作成美勞作品，透過創意展現事物的新面貌，將個人觀察與感受融入文章之中。

如何寫好作文？施宥寧分享除閱讀與練習外，更要培養對生活的觀察與感受能力，累積寫作素材。

台南市立新東國中學生陳彥彤拿到國中會考5A++滿級分。（學校提供）

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