高校畢典嗨撒「古仔紙」 命理師：小心「好兄弟搶錢」卡到陰

楊登嵙指出，「古仔紙」在民間習俗，如同陰間的錢，有其禁忌，撒冥紙如同在撒錢，恐引來好兄弟來搶錢。（記者蔡淑媛攝）

台南一所高校在畢業典禮創意發想把「古仔紙」裝進禮炮，噴射出無數黃色紙片，營造漫天黃紙飛舞壯觀畫面，現場嗨到最高點。不過，命理師楊登嵙警示，「古仔紙」在民間習俗如同陰間的錢，有其禁忌，撒冥紙如同在撒錢，恐引來好兄弟來搶錢。

對於畢典撒古仔紙，學校回應，學生是為了在畢業前留下深刻回憶，純粹出於好玩與創意，並沒有任何惡意或宗教意圖。

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台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，古仔紙為黃色長方形的紙錢，故稱「黃古錢」，又稱「古仔紙」或「鼓仔紙」，一般有兩種用途：

一、為清明掃墓、培墓時掛紙所使用的壓墓錢，代表屋瓦；二、「古仔紙」的黃色符紙，古時常見在七爺八爺或官將首等神將出巡時，隨神將所到之處拋撒給過路的無形，祈求平安，被視為是「買路錢」或「路費」。

楊登嵙指出，古仔紙如同是陰間的錢，撒冥紙恐引來好兄弟來搶錢，有6種人容易「卡到陰」，犯太歲、大病未癒、運勢不佳、印堂發黑、睡眠不足、飲酒人士，萬一「卡到陰」、「沖煞到」，會造成暈眩、嘔吐、運勢不佳、意外血光，解決方法就是到廟裡祈求神明保佑、化解，或是請法師作法，消災解厄。

畢典禮炮噴「古仔紙」，黃紙滿天飛。（擷取自Threads）

楊登嵙指出，「古仔紙」在民間習俗，如同陰間的錢，有其禁忌，撒冥紙如同在撒錢，恐引來好兄弟來搶錢。（記者蔡淑媛攝）

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