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    首頁 > 生活

    彰興國中11人達彰中科學班錄取標準 早餐店男孩44級分曝高分秘笈

    2026/06/05 22:56 記者劉曉欣／彰化報導
    彰興國中今年會考交出漂亮成績單，不少學生更是零補習。（記者劉曉欣攝）

    彰興國中今年會考交出漂亮成績單，不少學生更是零補習。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣超人氣的彰興國中，今年有11人位學生達彰化高中科學班錄取標準，創該校最佳紀錄，國中會考則有兩人拿下45滿級分。而早餐店男孩黃守蒝，天天6點起床幫忙父母在早餐店出餐，放學再負責早餐店的清潔打掃，假日還幫同學複習功課，這次考出44級分，考慮念彰師大附工。

    教師陳建淼表示，黃守蒝只有補數學，理化科只要不會就發問，不只是問到會，還當起班上同學的小老師，只要同學不會的都問他，他也非常熱心的教。最難的是，因為家中經營早餐店，他必須早上6點起床，幫忙父母在店內端盤出餐，再趕著來上學。

    黃守蒝說，因為早餐店很忙，家中的小孩都會幫忙，分擔爸媽的工作，能考出44級分，靠就是平日不懂就問。

    彰興國中校長郭佳文表示，該校今年國中會考40級分以上有32人，其中，廖恆毅45級分、作文6級分；林以樂45滿級分、作文5級分；黃苡絜44級分，作文6級分。體育班的游泳精靈潘子芯，考出35級分。

    郭佳文指出，廖恆毅不只成績好，因為對於地理知識的熱愛，拿下國家地理知識大競賽國中組全國第1名金牌。林以樂、黃苡絜都沒有補習，而錄取彰中科學班榜首的吳京澤，不只上網學英文，還自學寫程式，天天早睡早起，就是為了在上學之前，可以寫程式。

    彰興國中學生黃守蒝考出44級分，老師陳建淼認為他遇到不會就問，一定會問到懂。（記者劉曉欣攝）

    彰興國中學生黃守蒝考出44級分，老師陳建淼認為他遇到不會就問，一定會問到懂。（記者劉曉欣攝）

    彰興國中今年達彰化高中科學班率取標準學生創新高。（彰興國中提供）

    彰興國中今年達彰化高中科學班率取標準學生創新高。（彰興國中提供）

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