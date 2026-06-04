竹縣警挽袖當「YYDS」 鮮血3萬1250cc入袋

過警察節前先當熱血英雄，為他人成為自己的「YYDS（永遠的神）」。（新竹縣警局提供）

又到了一年一度的警察節，新竹縣警局今天依照「傳統」舉辦捐血活動，從上到下捲起袖子，用送出自己的鮮血，來為自己慶賀。有些人就算有勤務在身，一待勤務結束就到場加入，一整天下來，總共捐出125袋、合計3萬1250cc的熱血，直送新竹捐血中心，準備在緊要關頭發揮助力救人。

新竹縣警局表示，捐血已是每年6月15日警察節來臨前的標配暖場活動，新竹捐血中心熟門熟路地，今天一早就把捐血車直接停靠在警局正門前「候客」。

請繼續往下閱讀...

不少員警也很習慣，過警察節前，先當個熱血英雄，為了他人成為自己的「YYDS（永遠的神）」。因此要在今天順利送出一份健康的「警察節熱血」，幾天前就開始提早調整飲食和作息。扣除原本就有定期在捐血的官警，今天總共募集到125袋、3萬1250cc的人民保母熱血，準備隨時救人於水火。

能捐血代表健康、好福氣，很多女性官警或警局同仁也響應捐血。（新竹縣警局提供）

新竹縣警界不少員警本身就有長期、固定捐血助人。（新竹縣警局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法