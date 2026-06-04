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    首頁 > 生活

    屏東夏日狂歡祭 蠟筆小新、巧虎7月亮相

    2026/06/04 19:40 記者葉永騫／屏東報導
    屏東夏日狂歡祭，巧虎屏東登場。（屏東縣政府提供）

    屏東夏日狂歡祭，巧虎屏東登場。（屏東縣政府提供）

    「屏東夏日狂歡祭」7月4日起將在屏東縣民公園登場，除了有大型遊樂設施、親子劇場外，並且有日本動漫「蠟筆小新」主題展覽，讓野原一家陪你fun暑假，戶外還有二座超過6米高的超大型蠟筆小新和小白，可愛度爆表。

    屏東夏日狂歡祭今年活動以「狂歡樂園」、「夏日劇場」及「主題展覽」三大主軸規劃，更豐富更好玩，廣受大小朋友喜愛的海盜船及六組全新遊具，熱鬧又充滿驚喜的冒險，讓小朋友玩到不想回家，7月4日首日特別邀請育兒界超人氣角色「巧虎」攜手O劇團，帶來《巧虎的奇幻音樂世界》演出，還有紅鼻子馬戲團、YOYO家族、豆子劇團。

    今年「主題展覽」以蠟筆小新為主題，設置《玩轉！時空大冒險》互動體驗展，除了有動漫迷熟悉的野原一家外，還有動感超人及春日部、幼稚園等場景，活動將於7月3日下午6時舉辦開幕式，當天下午4點至晚上9點民眾可以搶先體驗戶外設施。遊具自7月4日起正式開園至8月30日，開放時間為每天下午3點到晚間8點，週五及週六兩日加碼營業至晚間9點；主題展覽則持續展出至10月11日，時間則為下午1點到晚間8點，活動期間每週三為活動休整日，遊具及主題展覽暫停開放。

    屏東夏日狂歡祭，蠟筆小新在屏東登場。（屏東縣政府提供）

    屏東夏日狂歡祭，蠟筆小新在屏東登場。（屏東縣政府提供）

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