男子綑綁棄置民間信仰「開光雞」 涉虐待棄養嘉義縣開罰4.5萬

嘉義縣家畜所查獲林姓男子棄置「開光雞」。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

嘉義縣家畜疾病防治所今年4月接獲通報，有民眾將民間信仰儀式使用俗稱「開光雞」的大白公雞，綑綁雙腳後棄置於太保市某養雞場前，引發雞農憂心禽流感等重大動物傳染病傳播風險；嘉義縣家畜所獲報後派員消毒並追查，確認為雲林縣林姓男子所為，因涉及虐待動物及棄養，依動物保護法裁處4萬5000元罰鍰，若後續採樣檢出高病原性家禽流行性感冒病毒感染，將再依動物傳染病防治條例裁罰，最高可處100萬元罰鍰。

嘉畜所表示，接獲通報後為防範疫病入侵養禽場，派遣消毒車執行環境緊急消毒作業，後續調閱監視器畫面追查，確認棄置雞隻者為林姓男子，依法通知林男限期領回雞隻並到案陳述意見，惟林男逾期未領回，未提出合理說明；調查過程中發現林男開貨車棄置「開光雞之外」，還在現場便溺，造成環境污染並影響周邊環境衛生及觀感，相關事證已移請環保主管機關依法查處。

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嘉畜所說，「開光雞」是指道教或民間信仰儀式中作為開光、押煞、除穢用途的白公雞，因傳統觀念認為其承載厄運與穢氣，儀式結束後會選擇放生；多數開光雞長期由人飼養，缺乏野外求生能力，遭棄置後往往面臨飢餓、車禍、疾病或遭其他動物攻擊等風險，危害動物福利，也可能衍生防疫問題。

嘉畜所表示，本案的「開光雞」經照護後恢復健康，已由善心人士認養；提醒民眾，進行宗教祭祀或民俗活動時，應將被視為「神鳥」的開光雞妥善安置，不得任意棄養、虐待或棄置動物，任何危害動物福利或影響防疫安全的行為都會依法處理，以維護動物福祉、環境衛生及產業防疫安全。

林姓男子棄置裝箱的「開光雞」。（民眾提供）

林姓男子棄置雞隻還隨意便溺。（民眾提供）

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