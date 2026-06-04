毒駕拒測首次就重罰27萬元！ 車輛一律沒入「可銷毀」

交通部要修法，增加毒駕的行政罰則部分。（記者吳亮儀攝）

吸毒後駕駛越來越嚴重，法務部和內政部研擬修「刑法」罰則，交通部日前也公布會針對毒駕的行政罰則部分加嚴格，修法道交條例和規則。交通部整理毒駕未來修法新制，提高毒駕拒測罰鍰，首次即罰27萬元，且不論是否為車主，可沒入車輛並銷毀。

吸毒後駕車嚴重危害交通安全，除可依「道路交通管理處罰條例」處以行政罰外，也涉及「刑法」第185條之3公共危險罪，並優先依刑事責任論處。交通部負責行政處罰部分，包括罰鍰、吊銷或吊扣駕照。

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交通部今天（4日）赴立法院交通委員會報告，也公布中期將修法「道路交通管理處罰條例」。針對毒駕部分，第一是增訂吊銷駕駛執照處分，毒駕者由現行吊扣駕照1年到2年，改為吊銷駕照並停止考照3年。

第二是提高毒駕罰鍰，首次毒駕即按法定最高額裁罰；再犯者按次再加罰9萬元，累計無上限。第三是提高毒駕拒測罰鍰，首次即罰27萬元（提高9萬元）；再犯者按次再加罰18萬元，累計無上限。

第四是提高毒駕吊銷後，再無照上路罰鍰，由現行依無照駕駛罰責再加罰1.2萬元，提高為加罰3.6萬元，累計無上限。第五是可「沒入車輛」，無論駕駛人是否為車主，車輛一律沒入，經評估後可以銷毀。最後是增訂毒駕同車乘客責任，對明知駕駛人毒駕仍搭乘者予以處罰。交通部長陳世凱表示，這要經過修法通過後才可以實施，如果立法院願意支持，並通過這項修法後，交通部一定會實施。

另外，針對確認吸食毒品者可預防性吊扣吊銷駕照，經確認施用第一、二級毒品者，即使未駕車，也將吊銷駕照並停止考照2年；施用第三、四級毒品者吊扣駕照1年。因毒駕或吸毒遭處分者，須完成戒癮治療或相關講習，並符合一定觀察期間規定後，始得重新考照或換照。

交通部表示，短期將修正「道路交通安全規則」，重點包括加註持照條件，未經戒癮不得駕車：經確認施用毒品者，完成戒癮治療或講習前不得駕車；核發3年期駕照並觀察6年，換發有效期間3年的短期駕照，並持續追蹤管理，仍有施用毒品情形者不得考照。

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