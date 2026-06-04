更生人重返社會碰壁 勞動部助穩定就業償債、與前妻再婚

台南就業中心就服員陪伴曾吸毒迷失人生方向的五十二歲男子阿誠重返社會職場穩定工作。（記者王俊忠攝）

52歲男子阿誠曾吸食毒品數度出入監所，人生一度跌入谷底，假釋出監後面臨技能不足、求職不易，加上背負80萬元債務，生活壓力沉重，在勞動部「施用毒品者就業服務計畫」協助下，台南就業中心專人提供服務及就業獎勵方案，讓阿誠穩定就業，1年減債25萬元，還與前妻再續情緣，逐步找回人生方向。

年輕時，父親驟逝的打擊讓阿誠（化名）無法承受，誤入毒品深淵，人生從此失控，直到去年假釋出監終於想重新開始，因為陪伴逾30年的前妻始終沒放棄他，但重返社會並不容易，因技能斷層，加上每月需兩次到地檢署報到，工作常受到影響，一度陷入徬徨。

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經更生保護會轉介，阿誠到台南就業中心尋求協助，就服員考量他需兼顧保護管束報到與穩定工作，建議工時較固定的作業員職缺。在就服員長期陪伴鼓勵下，經過1年努力減債25萬元，阿誠與債權人協商每月固定還3000元，更讓人感動的是他與前妻多年情感終於修復，兩人於去年破鏡重圓再婚，如今因表現良好，假釋報到次數也減為每3個月1次。

勞動部台南就業中心主任洪儷瑋表示，「施用毒品者就業服務計畫」提供專人全程陪伴服務、促進就業，符合資格的求職者，經推介從事月薪制工作，每月可領取5千元至6千元不等的獎勵金，最長可領12個月；部分工時工作則減半發給。鼓勵企業進用公立就服機構推介的戒毒者工作，也有僱用獎勵金，歡迎更多企業參與、給更生人重新開始的機會。

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