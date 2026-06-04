台中市新學年免費營養午餐上路 先辦健康飲食觀摩

台中市邀清海國中分享學校午餐健康飲食經驗。（市府提供）

台中市訂新學年度起公私立國中小學免費營養午餐上路，日前傳出有小學班級午餐脆丸湯僅9顆脆丸，學生須抽籤決定誰吃脆丸，引發各界關切供餐品質，台中市教育局指出，全市聘有86名校園營養師把關，為強化學校中央廚房飲食教育功能，舉辦健康飲食及食農教育觀摩，除交流各校辦理午餐經驗，盼提升全市學生午餐的健康飲食知能，讓學生吃得飽吃得好。

台中市訂自新學年度9月起公私立國中小學營養午餐免費，每名學生每餐訂60元，加計3章1Q補助10元，每餐可吃到70元的午餐品質，因日前傳出有學校午餐供脆丸湯，全班近30名學生，整鍋湯竟只有9顆脆丸，老師讓學生抽籤決定誰吃脆丸，引起嘩然，各界關注未來午餐免費後供餐品質。

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教育局與教育部國民及學前教育署攜手舉辦學校午餐輔導團分區輔導交流會議暨健康飲食教育示範學校觀摩研習，邀請學校午餐相關人員參加，由2024年獲得台灣學校午餐大賽冠軍、2025年也獲得午星獎的創意設計獎的清海國中團隊分享辦餐經驗。

教育局指出，清海國中午餐團隊在教育部營養基準的標準下，結合在地飲食及多元的健康飲食教育方式，讓學生了解每日餐點的來源，建立學生均衡飲食的觀念，午餐品質長期受學生好評，希望藉相關團隊的分享，提升全市學生午餐的健康飲食知能，讓孩子吃得飽吃得好。

教育局長蔣偉民另指出，中市聘有86位校園營養師，每天進行午餐食材驗收管理，督導廚房工作符合衛生相關法規規定，守護台中市學校午餐食品安全並提升校園飲食品質，未來營養午餐免費政策上路也會全力把關校園午餐營養及衛生。

台中市日前有學生午餐湯品竟僅9顆脆丸，學生被迫抽籤。圖非常當事學校午餐。（記者蘇孟娟攝）

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