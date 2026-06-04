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    首頁 > 生活

    暑假最夯的日月潭SUP立式划槳體驗 限時開放報名

    2026/06/04 06:48 記者張協昇／南投報導
    日月潭月牙灣水域，暑假期間舉辦SUP立式划槳體驗暨生態永續教育推廣活動。（劉宗泉提供）

    日月潭月牙灣水域，暑假期間舉辦SUP立式划槳體驗暨生態永續教育推廣活動。（劉宗泉提供）

    南投縣政府為推廣SUP立式划槳運動，與中華民國立式划槳協會合作，7、8月暑假週休假日，將於日月潭月牙灣水域舉辦SUP立式划槳體驗暨生態永續教育推廣活動，早場還結合水上瑜珈，也有供8人乘坐的龍舟板，適合親子一起體驗，每人僅酌收含保險費在內的100元費用，6月10日中午12點線上開放預約報名。

    這項SUP立式划槳體驗活動，係南投縣政執行115年運動i臺灣2.0計畫的項目，第一場瑜你同樂立式划槳體驗，包含7月5、11、12、19、25、26日共六天。以及8月2、8、9、16共四天，每天從上午7點半至下午4點有5個梯次，每梯次體驗時間約1小時，早場還結合水上瑜珈延長半小時。6月10日中午12點起開放預約7月份，7月10日中午12點起開放預約8月份，報名網址:https://waherya.com/booking/brothermeng/15。

    8月22、23、30日三天接續舉辦的親子SUP立式划槳體驗，則使用可供8人乘坐的龍舟板，並進行生態教育，適合怕水民眾或父母帶著小孩一起體驗，每天從上午7點半至下午5點半共四個梯次，體驗時間約2小時，7月10日中午12點起開放預約，報名網址:https://waherya.com/booking/brothermeng/14。

    中華民國立式划槳協會祕書長劉宗泉表示，坊間立式划槳付費活動，2小時約收費1800元，此次體驗活動卻只酌收含保險費在內100元費用，並贈送精美小禮品，名額有限，機會難得。

    日月潭SUP立式划槳體驗活動，安排8人座龍舟板，適合親子同遊。（劉宗泉提供）

    日月潭SUP立式划槳體驗活動，安排8人座龍舟板，適合親子同遊。（劉宗泉提供）

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