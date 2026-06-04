台東最美星空音樂會今年首場 6/6晚金樽陸連島開唱

台東最美星空首場活動將於6月6日在東河鄉金樽陸連島沙灘登場。（記者黃明堂攝）

台東縣政府舉辦「2026台東最美星空」系列活動即將啟動，首場活動將於6月6日晚間6點30分在東河鄉金樽陸連島沙灘登場，縣府表示，東河鄉金樽擁有獨特陸連島地形與開闊海景視野，同時也是國際知名衝浪勝地，白天可探索山海風景與在地文化，夜晚則因低光害環境，成為觀星絕佳場域，歡迎遊客及民眾走進金樽沙灘，一起來聽海、聽歌、看星空。

縣政府表示，首場星空音樂會將由準金曲歌后洪佩瑜領銜開唱，攜手創作雙人組Theseus忒修斯及在地團體都市小島、東布青接力演出。隨著夜幕低垂、燈光逐漸收斂，觀眾席延伸於海岸之上，伴隨海浪聲與現場音樂，抬頭即可望見滿天星斗，打造結合自然與表演的沉浸式星空體驗，在海岸星空與浪聲交織中揭開夏夜序曲。

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除音樂演出外，現場規劃結合台東在地特色美食的餐飲市集，讓民眾在欣賞演出之餘，也能品味在地風味；活動也將提供付費接駁服務，於6日下午4點於台東火車站發車，途經台東轉運站後，抵達活動會場，提升整體參與便利性，讓更多民眾輕鬆走入活動現場。

此外，今年首度導入「共創星空」互動體驗，現場觀眾可透過手機即時繪製專屬星星，活動後將生成當晚限定的數位星空海報，讓參與不只是欣賞，更成為共同創作的一部分。

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