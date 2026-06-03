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    首頁 > 生活

    高雄外送火鍋驚見冰箱卡扣 衛生局稽查祭罰鍰

    2026/06/03 14:50 記者黃良傑／高雄報導
    高雄外送火鍋驚見冰箱卡扣。（取自網路）

    高雄外送火鍋驚見冰箱卡扣。（取自網路）

    高市一民眾叫外送小火鍋，喝湯時竟撈到冰箱門上的「卡扣」塑膠零件，經向店家反映得到「煮一鍋賠你」，衛生局獲報前往稽查，業者坦言店內冰箱盛架卡扣曾鬆脫丟失，經比對吻合，裁罰3萬元以上罰鍰。

    衛生局表示，有關民眾反映楠梓區某餐飲店販售的火鍋內發現異物，今日獲報後即派人至餐飲店查察，現場檢視環境及其他食材無異物，業者提及店內冰箱盛架卡扣曾鬆脫逸失，經與民眾反映所示照片異物比對吻合。

    衛生局將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第5條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定，裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

    此外，衛生局依「食品良好衛生規範準則」查察，業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，針對冷凍、冷藏庫未有溫度記錄、部分食材未離地放置、未適當覆蓋、從業人員未依規定健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

    高雄外送火鍋驚見冰箱卡扣，衛生局比對被檢舉店家的冰箱。（高市衛生局提供）

    高雄外送火鍋驚見冰箱卡扣，衛生局比對被檢舉店家的冰箱。（高市衛生局提供）

    高雄外送火鍋驚見冰箱卡扣，衛生局稽查祭最高300萬罰鍰。（高市衛生局提供）

    高雄外送火鍋驚見冰箱卡扣，衛生局稽查祭最高300萬罰鍰。（高市衛生局提供）

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