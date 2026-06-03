九如堤防驚傳山豬橫行啃農作 屏縣府：獵捕需依野保法申請

農民指出，山豬危害稻田，經過之處倒伏一片。（圖由屏縣九如鄉長藍聰信提供）

屏東縣九如鄉高屏溪堤防內驚傳山豬橫行，破壞作物，農民苦不堪言，因數量龐大，九如鄉公所甚至公開徵求有經驗的「山豬獵人」協助，以便依法向縣府提出獵捕申請，守護農民的辛勞與收成；屏縣府農業處今（3）日也呼籲，民眾不可私自獵捕山豬，必須依野保法事先提出申請。

屏縣府農業處表示，該案獵捕山豬須注意勿違反野保法規定，除非危及公共安全或人類性命之虞，或危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖等，否則不得獵捕或宰殺，並須注意獵具、槍械的相關使用規定，且獵捕區域以農作物受損區域為限。

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農業處說明，若農民遇到山豬破壞農林作物，可向縣府申請防治野生獸類危害農林作物補助電圍網或電牧線圍籬，輔以改良式獵具捕獵，如有宰殺獵捕需求，須野生動物保育法第21條規定向縣府提出申請，不可私自獵捕，違者可依野保法處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

此外，成年山豬體重可達百公斤以上，可能會以極大力道衝撞，或以獠牙攻擊。建議農民在受損農地處放置改良式獵具，可精準限定捕捉山豬，而非誤捕其他野生動物，套索後再固定豬隻移除，可減少人員受傷風險。也建議農民整治荒廢土地，減少雜草樹叢，以減少山豬躲匿。

農民指出，山豬危害稻田，經過之處造成倒伏。（圖由屏縣九如鄉長藍聰信提供）

農民拍下大批凌亂的可疑腳印。（圖由屏縣九如鄉長藍聰信提供）

屏縣府洽詢林保署屏東分署，提供改良式獵具16組，由九如鄉公所供農民申請使用。（圖由九如鄉公所提供）

山豬危害農作，民眾經申請後捕捉。（圖由屏縣九如鄉長藍聰信提供）

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