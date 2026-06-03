端午連假首選！阿里山品味冠軍咖啡與療癒山景

隱身山林之中的七彩琉璃咖啡莊園。（嘉義縣文化觀光局提供）

近年來阿里山咖啡在國際賽事中屢創佳績，不僅擦亮嘉義精品咖啡的黑金招牌，更掀起一股「循著咖啡香」的深度旅遊熱潮。端午連假與暑假旅遊旺季將至，嘉義文化觀光局精心規劃「沿著咖啡香漫遊阿里山」推薦行程，帶領遊客從冠軍級咖啡莊園、部落秘境咖啡館，一路探訪坐擁「山景第一排」的特色空間，在雲霧繚繞的茶鄉山林間，細細品味專屬阿里山的慢活魅力。

位於達邦村、海拔1240公尺的「七彩琉璃咖啡莊園」，2025年以蜜處理藝伎咖啡榮獲台灣COE（卓越盃）第一名，成為近期炙手可熱的朝聖亮點。園區隱身於山林間，以橫斷面木牆打造出與自然共生的質感空間；除頂級精品咖啡，並提供阿里山茶、手作愛玉及窯烤麵包等在地風味。因尋香而來的饕客眾多，強烈建議民眾務必提前預約，以免向隅。

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另一處人氣秘境則是充滿傳奇色彩的「阿將的家23咖啡館」，以獨樹一格的鄒族部落石頭屋聞名。一磚一瓦都由主人親手堆砌，營造出宛如魔戒電影場景般的魔幻氛圍；當山間雲霧與裊裊炊煙升起，彷彿帶人走進童話世界。

談到阿里山黑金傳奇，當然少不了「鄒築園」，幾與「阿里山冠軍咖啡」劃上等號。重新翻修後的空間融合文青美學與壯麗山景，吸引不少國內外旅客專程前來，在靜謐氛圍中悠閒消磨午後時光。

同樣受到好評的「仙井咖啡館」，重新裝潢後的空間寬敞明亮，特設的山景座位區視野遼闊，讓到訪遊客能同時將阿里山絕美風光與醇厚咖啡香一網打盡。

「璟隆咖啡莊園」鄰近二延平步道，擁有絕佳山景視野與雲海景觀，能從不同角度欣賞山巒景致。晴朗時可遠望層層山景，雲霧升起時則宛如置身仙境，成為許多人上山放鬆療癒的口袋名單。

位於阿里山鄉達邦的七彩琉璃咖啡莊園。（嘉義縣文化觀光局提供）

人氣秘境「阿將的家23咖啡館」。（嘉義縣文化觀光局提供）

阿里山鄉樂野村人氣秘境「阿將的家23咖啡館」。（嘉義縣文化觀光局提供）

「阿將的家23咖啡館」療癒時光。（嘉義縣文化觀光局提供）

「鄒築園」空間融合文青風格與山林景觀。（嘉義縣文化觀光局提供）

「鄒築園」空間融合文青風格與山林景觀。（嘉義縣文化觀光局提供）

「璟隆咖啡莊園」擁有絕佳山景視野與雲海景觀。（嘉義縣文化觀光局提供）

「璟隆咖啡莊園」擁有絕佳山景視野與雲海景觀。（嘉義縣文化觀光局提供）

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