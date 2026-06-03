台東縣辦精品咖啡評鑑賽 協助優質咖啡豆拓展銷售

台東風土氣候適合種植咖啡。（記者黃明堂攝）

台東縣政府舉辦精品咖啡評鑑競賽，報名自6月5日至7月3日，在7月17日的頒獎典禮將首度結合生豆媒合會，促進咖啡農與買家直接交流，協助優質咖啡豆拓展後續銷售機會。

縣府農業處昨天邀集縣內咖啡農友、咖啡店家與產業職人共同交流，從產地風土、品牌溝通到市場應用，凝聚台東咖啡下一階段發展共識。縣長饒慶鈴表示，台東擁有縱谷、東海岸至南迴地區的多元地景與氣候條件，孕育出具風土特色的咖啡風味；同時，豐富的部落文化、慢生活節奏與旅遊體驗能量，也讓咖啡不只是農產品，更能延伸成為結合產地、餐桌、生活與旅遊的地方品牌。

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農業處長許家豪說明，今年「太平洋左岸台東咖啡」邁入第5年，將以「山海慢飲」為核心，從山海地景、部落智慧與慢經濟精神出發，呈現咖啡與土地、生活及文化之間的連結。年度專業課程將規劃「台灣咖啡分級評鑑制度實務班」、「咖啡感官杯測進階班」、「義式咖啡風味調整班」、「創意咖啡特調分享會」及「咖啡品牌經營與行銷沙龍」，並辦理「台東咖啡跨域交流參訪」，協助業者從品質評鑑、產品應用、品牌溝通到市場拓展等面向精進。

精品咖啡評鑑競賽報名自6月5日至7月3日，透過專業評鑑制度與技術交流，展現台東咖啡品質特色，7月17日的頒獎典禮將首度結合生豆媒合會，促進咖啡農與買家直接交流，協助優質咖啡豆拓展後續銷售機會。「2026南島咖啡節市集」則將於10月24日至25日在台東舊站特區登場，集結精品咖啡品牌、風味體驗、講座表演與互動活動。

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