出國吸毒返台有毒品反應也會吊照！ 交通部研擬毒駕車輛銷毀可行性

交通部擬修法加嚴毒駕的行政罰則。（資料照）

毒駕肇事不斷發生，引起全民憤慨，政府全面加嚴毒駕相關處罰與管制措施。不過，每個國家對於毒品相關規範大不同，有些民眾從合法吸食毒品國家旅遊返台後，若遭檢出有毒品反應還是會被罰！交通部強調，在我國吸毒就是違法，只要被檢驗出毒品反應就會被吊照，另外也會研擬毒駕車輛處以「銷毀」的可行性，避免吸毒者再有機會駕車。

交通部研擬修正《道路交通管理處罰條例》，包括將吸食毒品後駕車者由現行吊扣駕駛執照1至2年，加重為吊銷駕駛執照且3年內不得再考領；罰款也將加重，汽車毒駕從3萬元提高到12萬元起跳，機車毒駕從1.5萬元提高到9萬元起跳，且可累加處罰，沒有上限。18歲乘客知情下可連坐罰1.5萬元。對施用第一級、第二級毒品者，即使未有駕車行為，亦將吊銷其駕駛執照並限制重新考領，施用第三級、第四級毒品者則吊扣其駕駛執照。相關修法拚今年底上路。

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交通部主秘沈慧虹表示，民眾在國外旅遊時要以當地法律為主，不要違反當地法令，而在台灣吸毒就是違法，民眾就不應該去嘗試、從事違法的行為，一旦吸了毒又去開車，車輛就有可能變成「殺人工具」，每個用路人安全都需要重視，因此沒有任何藉口違法。

交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯表示，很多行為在國外是合法，但在台灣不見得可以，既然在台灣就要遵守台灣的法律。另外，毒駕修法的預防性吊扣、吊銷駕照，就是要求吸毒者不可開車，且須經一定程序才能重新考照；只要被警察機關攔查發現有毒品反應，就適用預防性吊扣吊銷駕照。

雖然刑法第5條第8款有指出，在中華民國領域外施用毒品，中華民國刑法無法處罰；但趙晉緯強調，刑法是屬於刑事罰，而道路管理處罰條例則是屬於行政罰，各有各的適用範圍及對象，對於行政罰而言，只要交通部接到通報，不管是在國內外吸食毒品，都會依照預擬的預防性吊扣、吊銷駕照的處罰處理。

趙晉緯表示，警察機關在攔檢時發現駕駛有毒品反應，開單後就會界接警政系統的自動化通報系統，交通部就會收到相關通報，不論是否於國外吸毒，都會依照研議中的預防性吊扣、吊銷駕照機制處理。但他也坦言，吸毒未駕車者尚未納入界接系統，若是警方確認民眾是在國內吸毒未通報交通部，該民眾也就不會被吊照，但未來也會將這部分納入界接警政系統自動化通報，自動化通報處理。

另外，有民眾反映，交通部針對毒駕加重開罰，僅有開罰功用，甚至更會出現無照駕車情形，認為不論毒駕者是否為車主，應當場將車輛沒入、銷毀；對此，趙晉緯表示，會再研議當場車輛沒入、銷毀可行性。

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