台南與土浦深化交流 推動教育、工商雙軌合作

台南市長黃偉哲於拜會中致詞，強調台南與日本歷史淵源深厚，期盼將這份珍貴的友誼世代傳承，並全方位展開教育與工商界的雙軌交流。（台南市政府提供）

日本土浦商工會議所青年部及柴沼醬油訪團，今再度蒞臨拜會台南市政府，雙方聚焦投資招商議題進行深入交流。市長黃偉哲期盼兩市未來在經濟、產業、人才及技術等面向開啟更多合作，共創互利雙贏商機。

黃偉哲表示，近年台南與土浦互動頻繁，兩市建立深厚且親善的官方與民間交流，台南與日本的歷史淵源更是源遠流長。從百年前八田與一技師興建烏山頭水庫至今，台南市民始終感念日本前輩的付出，雙方早已建立無可取代的緊密連結。

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黃偉哲進一步指出，市府期盼積極促成土浦與台南的年輕世代、甚至是中小學生進行密切往來，進一步締結姊妹校；同時，也期待推動商工會議所青年部與台南在地的青商會、台南市國際工商經營研究社（IMC）等民間團體對接。透過教育與工商界的雙軌交流，必能將這份友誼世代傳承，深化彼此的理解。

日本柴沼醬油代表理事社長柴沼秀篤，此行也代表土浦市長安藤真理子宣讀致台南市信函。安藤市長於信中表示，土浦與台南透過歷來多元且頻繁的互動，已奠定深厚情誼；透過本次訪團交流，更將合作版圖正式拓展至經濟領域，讓友好關係更上一層樓，並對未來合作前景致上最誠摯的祝賀與期許。

經發局說明，此次訪團成員涵蓋多元產業領域，與台南當前推動的產業創新及國際對接方向高度契合。今日交流特別感謝促成此次訪問的重要推手——柴沼醬油代表理事社長暨日本YEG全球網絡委員會委員長柴沼秀篤。柴沼醬油對台南的產業聚落與市場潛力展現濃厚興趣，除實地考察相關投資標的外，後續也將評估來台南布局的可能性，期待能攜手在地企業，共同拓展亞洲市場。

台南與日本的互動向來頻繁熱絡，至今已與22個日本城市締結友誼關係，這份深厚的情誼也反映在密切的經濟合作上。市府未來將持續優化經商環境，從投資評估、用地媒合到行政協調，提供全方位專業協助，致力打造更友善、更具競爭力的投資環境，讓國內外企業在台南投資更有效率、發展更有信心。

日本土浦商工會議所青年部及柴沼醬油訪團拜會台南市政府。（台南市政府提供）

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