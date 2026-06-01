守護淺山生態 台南牛埔惡地「龍崎士」獲全國社區林業特優

龍崎永續發展協會展示社區竹編，以及艾草皂、香草防蚊液產品。（林業及自然保育署嘉義分署提供）

台南龍崎永續發展協會深耕當地泥岩淺山的牛埔里，組成「野地龍崎士」志工隊，持續推動生態監測、棲地改善、動物救援與環境教育等工作，凝聚居民對惡地地質與生態的認識，以及保育行動，深受肯定，獲得農業部林業及自然保育署全國社區林業特優。

龍崎永續發展協會自2022年起執行社區林業計畫，去年年度聚焦4項核心工作，分別是透過系統性物種調查，建構在地生態多樣性資料庫，以及定期移除外來種銀合歡，復育黃荊、光臘樹等原生樹種，逐步回復淺山林相多樣性，還有結合在地竹藝文化，藉由竹編巢箱落實棲地營造，讓傳統技藝與生態保護創新共融，最後則是將執行成果編印為「Hi in 龍崎 牛埔淺山生態走讀」手冊，做為泥岩生態導覽解說的培訓教材。

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該永續發展協會由農業部林業及自然保育署嘉義分署輔導，成功以在地之力，守護獨一無二的泥岩淺山，讓自然與人文在龍崎共同生長，成為全台社區林業的亮眼典範，自國內223個社區中脫穎而出，贏得特優殊榮。

嘉義分署表示，社區林業已邁入第24年，近來積極接軌「里山倡議」、「國土生態綠網」概念，透過與社區推動公私協力的自然資源管理，串聯重要生態廊道，並鼓勵社區發展永續地方產業；各社區以行動實證，在地力量正是國土生態保育的關鍵所在，也展現了生態與生活得以雙贏共榮的可能。

嘉義分署提到，未來將持續深化夥伴關係，朝人與自然共生共榮的目標穩步前行；更多社區林業計畫成果，可參考「社區林業計畫申辦資訊網」。

協會於龍崎牛埔水保園區定期矮化外來入侵樹種銀合歡，枝幹編柵運用做為擋土牆。（林業及自然保育署嘉義分署提供）

龍崎永續發展協會於龍崎地質公園內部進行生態調查。（林業及自然保育署嘉義分署提供）

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