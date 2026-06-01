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    首頁 > 生活

    日月潭絲瓜重鎮救產量 出動授粉急先「蜂」

    2026/06/01 15:54 記者劉濱銓／南投報導
    南投魚池日月潭頭社是絲瓜重要產區，為穩定產量，產區透過施放授粉蜜蜂增加結果率。（魚池鄉公所提供）

    南投魚池日月潭頭社是絲瓜重要產區，為穩定產量，產區透過施放授粉蜜蜂增加結果率。（魚池鄉公所提供）

    南投縣魚池鄉日月潭頭社是絲瓜重要產區，夏季產量佔全國一半，惟絲瓜花粉黏稠，無法透過風力傳播，魚池鄉公所與農會為穩定產量，今施放25箱授粉蜜蜂，盼藉這群小小急先「蜂」的幫助，維護農民收成。

    魚池鄉公所表示，日月潭頭社因地勢高、氣溫佳，絲瓜種植廣達44公頃，夏季產量佔全國一半，近年則受農藥、氣候變遷，以及土地開發等影響，野外傳粉昆蟲大幅減少，授粉不足導致絲瓜結果率下降，對農民生計造成衝擊。

    為此便施放「授粉蜂」，將25箱蜜蜂送至產區5個產銷班，藉由蜜蜂吸取花蜜的行為，進行高效率傳粉，不僅提升絲瓜結果率，也因蜜蜂對環境用藥敏感，間接促成產區減少農藥使用。

    魚池鄉長劉啟帆說，蜜蜂授粉是經濟有效的農業增產方式，近年實施頗受農民好評，以「自然授粉」取代「人工授粉」，不僅替農友省下生產成本，更能顯著提升頭社絲瓜品質與競爭力。

    南投魚池日月潭頭社是絲瓜重要產區，魚池鄉長劉啟帆特別將25箱授粉蜜蜂送到產區，盼促進授粉、增加結果率。（魚池鄉公所提供）

    南投魚池日月潭頭社是絲瓜重要產區，魚池鄉長劉啟帆特別將25箱授粉蜜蜂送到產區，盼促進授粉、增加結果率。（魚池鄉公所提供）

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