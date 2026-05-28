屏東芒夏季登場！周春米北上推銷 5月愛文出貨量已達50噸

屏東縣長周春米親自北上行銷屏東農產，邀請民眾品嚐美味的愛文芒果。（屏東縣政府提供）

屏東愛文芒果大豐收！屏東縣長周春米（28）日帶領農民前進台北，選在被譽為「國際觀光客伴手禮聖地」的家樂福桂林店，為「屏東芒夏季」揭幕，宣布愛文芒果季甜蜜登場，種植愛文芒果多年的農民盧旺昇、兩度獲芒果評鑑冠軍的方冠文，現場分享栽種經驗與嚴選秘訣，與民眾一同品嚐來自屏東、凝聚陽光與海風孕育的盛夏果香。

屏東縣長周春米今日與家樂福商品部採購長黃翠華共同推薦屏東愛文芒果；周春米表示，屏東擁有最充足且溫暖的日照，孕育出香甜且質地Q彈的愛文芒果，今年芒果在充足陽光與適中雨量的滋養下，著果率增加，產量豐收、品質優良、價格親民，屏東也是全台最早進入產季的愛文芒果之鄉。

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「吃屏東愛文芒果，開啟夏日的儀式感！」，周春米表示，歡迎全國鄉親與來自各國旅客，把握產季初期屏東芒果新鮮上市時機，前往全台各家樂福門市選購，品嘗率先登場、最鮮甜的在地頂級滋味。

「為什麼大家都偏愛屏東出產的愛文芒果？」，農民方冠文表示，屏東愛文芒果深受市場青睞，關鍵在於得天獨厚的氣候條件與農友們極致職人精神。當地特有的落山風能帶走多餘水分，有助於果實累積甜度與香氣，加上每顆愛文芒果都堅持「在欉紅」自然熟成，並採用草生栽培、更有牛奶灌溉等細心呵護，才成就果實色澤艷麗、果肉細緻飽滿且多汁的絕佳品質。

家樂福指出，屏東愛文芒果不僅風靡台灣市場，也是外國旅客來台必吃的水果之一。特別選在家樂福桂林店揭開屏東芒夏季，正是因為該店的「台灣在地農產專區」深受日、韓消費者矚目，已成為展現台灣農產魅力的重要國際平台，因此相當看好屏東愛文芒果在國際市場的吸引力與「水果外交實力」。

屏東縣政府強調，透過大型量販通路推廣與銷售，能有效穩定產銷平衡，進一步提升農民收益。家樂福也透露，光是5月，全台門市的屏東愛文芒果出貨量已達約50噸，隨著產季進入高峰，預估6月出貨量將持續攀升並有望再創新高，帶動新一波的搶購熱潮。

屏東芒夏季登場，愛文芒果美味上市。（屏東縣政府提供）

屏東愛文芒果在全台家樂福上市。（屏東縣政府提供）

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