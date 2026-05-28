苗栗後花園升級！貓裏山公園 將斥資千萬優化步道

苗栗市貓裏山公園部分步道出現鋪面破損。（圖由市公所提供）

苗栗市貓裏山公園歷史悠久，為1座天然森林公園，是民眾休閒運動好去處，素有苗栗市後花園之稱。不過，早年施設的部分步道出現鋪面破損等問題，經市公所爭取，獲內政部核定1000萬元經費，將予以改善優化。

貓裏山公園的歷史可追溯到日治時期，二戰後，台灣政府陸續修築步道、涼亭等休憩設施，成為1座天然森林公園。多年來，縣府與公所又陸續將功維敘隧道活化，整修老人文康中心前的跑道、改建風雨籃球場，及新增五人制足球場，提供多元運動休閒。

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不過，公所也接獲鄉親反映指出，早年設置的步道，部分鋪面破損、設施老舊、缺少無障礙設施及人行動線複雜等問題，遂提報計畫向中央爭取改善，近來獲內政部核定1000萬元經費，其中中央補助800萬元，公所自籌200萬元。

市公所表示，該計畫將改善公園路與台鐵山線鐵道間的步道環境，包括主線步道平整化、涼亭無障礙優化，並增設導引解說牌面，及新植喬木綠美化。規劃設計標已上網招標，待設計規劃確定，再行工程標。

市長余文忠表示，改善工程秉持低碳永續及生態友善理念，採用低衝擊開發方式進行整體環境營造，公所將會分區分段施工，確保鄉親還是能夠安心散步，並期許年底前就有嶄新風貌。

計畫將改善公園路與台鐵山線鐵道間的步道環境，包括主線步道平整化、涼亭無障礙優化，並增設導引解說牌面，及新植喬木綠美化。（圖由苗栗市公所提供）

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