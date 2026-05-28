新竹果菜市場周邊攤販占道、違停亂象 民怨：500公尺開20分鐘

新竹市果菜市場周邊道路因機車違停及違規攤販多，民怨交通亂象天天上演。（記者洪美秀攝）

新竹市讀者投訴，果菜批發市場周邊道路天天上演人車爭道及汽機車違停和攤販違規設攤的混雜場景，除機車亂停，行人也因攤販設攤佔據道路，被迫行走在車道上，即使有警方取締或執行清道專案，但開單沒多久就又亂成一團，加上天氣炎熱，整個市場環境髒亂又吵雜，很難想像這是高科技的城市。

讀者抱怨投訴稱，一段500公尺的道路竟開了近20分鐘，位在果菜市場旁的民主路每天上演人車爭道的混亂場景，除有違規攤販，就連機車也違停亂擺，行人被迫走在馬路上，除是行人地獄外，更是交通地獄路段，人車交雜情形根本看不到道路，很難想像這是號稱科技城的新竹市，加上天氣炎熱及攤販貨物亂擺亂丟，也成為環境髒亂點。

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對此，新竹市警方表示，有關民眾反映民主路新竹市果菜市場周邊攤販占用及機車違停，造成交通紊亂情形，警方5月14日才執行清道專案，且依據紀錄，從今年1月1日到5月27日的舉發紀錄，累計舉發違規攤販340件、違規停車629件，轄區文華派出所在警力許可情況下，每天會編排8時至12時巡邏勤務2班次兼攤販整理，針對轄內攤販及車輛等各項違規行為取締，後續會繼續責由轄區派出所強化該路段的執法，以維人車安全。

新竹市果菜市場周邊道路因機車違停及違規攤販多，民怨交通亂象天天上演。（記者洪美秀攝）

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